La carrera por construir el avión del futuro ya comenzó y Japón quiere liderarla. Con un diseño que desafía todo lo conocido en la aviación comercial, un nuevo proyecto busca transportar más pasajeros, consumir menos combustible y cambiar para siempre la forma de volar.

Se trata del Z4, un modelo desarrollado por la estadounidense JetZero, que cuenta con el respaldo de la aerolínea japonesa.

Imagen ilustrativa del avión Z4. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

Su atractivo principal es un diseño en que el fuselaje y las alas se integran en una única estructura, una configuración que promete transportar hasta 250 pasajeros, recorrer casi 10.000 kilómetros sin escalas y consumir mucho menos combustible que los aviones actuales.

Cómo es el Z4, el avión del futuro que apuesta por un diseño revolucionario

A diferencia de los aviones convencionales, el Z4 utiliza un concepto de ala volante, en el que el fuselaje forma parte de la propia estructura alar.

Gracias a este diseño, toda la aeronave genera sustentación, lo que reduce la resistencia al avance y mejora la eficiencia aerodinámica.

Según JetZero, esto permitiría disminuir el consumo de combustible entre un 30% y un 50% respecto de los modelos comerciales actuales.

A diferencia de los aviones convencionales, el Z4 utiliza un concepto de ala volante, en el que el fuselaje forma parte de la propia estructura alar. (Foto: Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Cuál será la autonomía y la capacidad del nuevo avión

El proyecto contempla una aeronave con capacidad para 250 pasajeros, y está pensada para rutas de media y larga distancia. Entre sus características más destacadas se encuentran:

Capacidad para alrededor de 250 pasajeros.

Autonomía de 9.920 kilómetros sin escalas .

Posibilidad de operar vuelos como Tokio-costa oeste de Estados Unidos.

Reducción estimada del consumo de combustible de hasta un 50%.

Por el momento, Japan Airlines no mostró cómo será el interior de la cabina, aunque sí difundió una imagen conceptual del diseño exterior.

Por qué Japan Airlines apuesta por este proyecto

La inversión de Japan Airlines forma parte de su estrategia para avanzar hacia una aviación con menores emisiones de carbono.

Según explicó Takao Suzuki, director ejecutivo de Estrategia Corporativa de la compañía, el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050 y desarrollar una nueva generación de vuelos más eficientes.