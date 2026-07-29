China firmó un acuerdo estratégico de cooperación naval con Pakistán.

De esta manera, la nación recibirá, aproximadamente, ocho submarinos de la clase Hangor, que representan una inversión estimada de 5.000 millones de dólares, de acuerdo con informes de defensa.

El objetivo, según se declaró, es fortalecer la seguridad marítima en el océano Índico .

China envía submarinos y fragatas de última generación a Pakistán

Naveed Ashraf, almirante de la Armada de Pakistán, confirmó el envío de China y subrayó que los primeros cuatro submarinos serán fabricados en China, mientras que los restantes se ensamblarán en Pakistán, con el objetivo de incrementar la capacidad técnica del país.

El acuerdo de cooperación naval tiene como principal propósito mejorar la vigilancia en el Mar Arábigo y el océano Índico.

Además de la incorporación de submarinos, Pakistán sumará a su flota las fragatas 054A/P, consideradas piezas clave para fortalecer la vigilancia y defensa marítima del país.

Estas unidades multipropósito cuentan con tecnología avanzada en sistemas de combate, armamento y sensores, lo que permitirá ampliar las capacidades operativas.

China envía submarinos y fragatas a Pakistán para fortalecer su poder naval en el océano índico. El Cronista | Chat GPT

Qué incluye el acuerdo entre China y Pakistán

Como se mencionó, el acuerdo contempla la incorporación de ocho submarinos de la clase Hangor hacia 2028, como parte de un ambicioso plan de modernización de la Armada de Pakistán.

Los primeros cuatro sumergibles serán construidos en China, mientras que los restantes serán ensamblados en territorio nacional, fortaleciendo la capacidad industrial y tecnológica del país.

Además, el convenio prevé la incorporación de fragatas Tipo 054A/P equipadas con sistemas de armas y sensores avanzados, junto con programas de capacitación, investigación y desarrollo en tecnología naval.

La cooperación se enmarca dentro del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) y busca ampliar la interoperabilidad entre ambas fuerzas navales, mejorar la preparación estratégica y consolidar capacidades de defensa a largo plazo en la región.

Por qué China fortalece su presencia naval en el océano Índico

La cooperación militar entre China y Pakistán responde a un escenario de creciente competencia estratégica en el Océano Índico, una zona clave para el comercio internacional y el transporte de recursos energéticos.

A través de este acuerdo, Beijing busca profundizar su alianza con Islamabad y ampliar su capacidad de influencia marítima en una región donde también tienen intereses otras potencias como India y Estados Unidos.

El fortalecimiento de la Armada de Pakistán permitirá mejorar el control de rutas marítimas cercanas al Mar Arábigo, una vía fundamental para el intercambio comercial y para los proyectos vinculados al Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), uno de los principales componentes de la iniciativa china de infraestructura conocida como la Nueva Ruta de la Seda.