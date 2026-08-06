Oficial | Nueva York, Ciudad de México y Toronto bloquean la salida y el ingreso a las personas que posterguen este trámite con su pasaporte

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen estrictos controles sobre la documentación de los viajeros.

De esta manera, quienes intenten ingresar o salir del país con el pasaporte vencido pueden enfrentar demoras, el rechazo del embarque o incluso la prohibición de ingresar.

El problema con tu pasaporte que te puede dejar fuera de Brasil, Venezuela y Paraguay

Viajar con el pasaporte vencido o con un documento de identidad que no cumpla con los requisitos migratorios puede convertirse en un obstáculo para ingresar o salir de Brasil, Venezuela y Paraguay.

En los tres países, las autoridades y las aerolíneas verifican la vigencia de la documentación antes de autorizar el embarque o permitir el ingreso al territorio, por lo que un documento expirado, deteriorado o inválido puede derivar en el rechazo del viaje.

En el caso de Brasil, la normativa exige que los extranjeros presenten un pasaporte vigente y válido. Sin embargo, gracias a los acuerdos del Mercosur y los Estados asociados, los ciudadanos de esos países pueden ingresar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente para viajes turísticos, sin necesidad de utilizar el pasaporte.

De todos modos, si el DNI está vencido, deteriorado o no reúne las condiciones exigidas por las autoridades migratorias, el pasajero puede ser rechazado antes de embarcar o al llegar al país.

Venezuela también exige que los viajeros internacionales cuenten con un pasaporte válido y vigente o con la documentación habilitada por los acuerdos internacionales aplicables.

Si el pasaporte está vencido, tanto la aerolínea como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado. Aunque en algunos períodos se autorizaron prórrogas para extender la vigencia de determinados pasaportes, estas solo son válidas cuando cumplen con las disposiciones oficiales.

En Paraguay ocurre una situación similar. Los extranjeros deben presentar un pasaporte o un documento de identidad vigente durante los controles migratorios.

Al igual que en Brasil, los ciudadanos del Mercosur y de los Estados asociados pueden ingresar con su documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos.

No obstante, las autoridades recomiendan revisar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que un documento vencido o que no cumpla con los requisitos puede ser motivo suficiente para impedir el embarque o rechazar el ingreso al país.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de permitir el embarque o el ingreso a otro país, las autoridades migratorias y las aerolíneas revisan que la documentación del viajero cumpla con los requisitos establecidos para el destino.

Entre los controles más habituales se encuentran: