Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 6 de agosto de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.174,22 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.74%, mientras que en el último año cayó 16.53%, señalando una tendencia bajista pese al leve repunte reciente.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad del Dólar en la última semana, con un 30.38%, es significativamente mayor que la volatilidad anual de 13.75%, indicando un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

En las últimas dos sesiones, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el Dólar mostró una tendencia mayormente bajista, con cuatro repuntes intermitentes que no cambiaron la dirección general; no hubo jornadas planas y el período cerró con dos caídas consecutivas.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esta disminución sugiere una desaceleración en la fortaleza de la moneda con respecto a otros días.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra dólares solo en bancos o casas de cambio autorizadas por la Superfinanciera; compara la tasa con la TRM y revisa comisiones. Paga con medios electrónicos y guarda los comprobantes.

Para vender, evita la calle y usa entidades o plataformas reguladas con buena reputación. Verifica el tipo de cambio antes de aceptar y lleva tu documento; nunca entregues efectivo sin confirmar la operación.