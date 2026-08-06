El pasaporte es un documento de suma importancia para viajar debido a su validez internacional. En términos generales, se lo debe mantener vigente para poder abordar el vuelo y superar los controles migratorios una vez que se llega al país de destino.

Sin embargo, no basta con que el pasaporte no se encuentre vencido, sino que debe cumplir con la vigencia exigida en el país elegido . De lo contrario, las autoridades migratorias podrían rechazar su ingreso.

Perú, República Dominicana y Venezuela solicitan a los extranjeros que quieran ingresar al país que cumplan con determinados requisitos.

¿Por qué Perú, República Dominicana y Venezuela prohíben el ingreso a quienes posterguen la renovación del pasaporte?

Perú, República Dominicana y Venezuela comparten el mismo requisito respecto a la vigencia del pasaporte: debe tener un mínimo de 6 meses de vigencia al momento de ingresar al país. No obstante, si se quiere ingresar como extranjero qué solicita cada país.

¿Qué solicita cada país?

En Perú, solicitan presentar el pasaporte o Documento Nacional de Identidad en caso de ciudadanos de países de la Comunidad Andina. Además, se pide también un boleto de retorno o salida del país y comprobantes de las reservas de alojamiento o una carta de invitación.

Para poder ingresar a República Dominicana, se necesita presentar un pasaporte vigente, un boleto de ida y vuelta, especificar la dirección del alojamiento y completar en línea el formulario digital E-Ticket a la entrada y la salida. Solo deben solicitar visa ciudadanos de países que no estén exentos.

Venezuela, por su parte, solicita a los extranjeros que presenten un pasaporte vigente y un boleto de regreso o salida del país. Además, dependiendo del país de origen deberán tramitar una visa de turista.

Estos países pueden solicitar que se demuestre solvencia económica capaz de cubrir la totalidad de la estadía en el país.

Perú, República Dominicana y Venezuela comparten el mismo requisito respecto a la vigencia del pasaporte: debe tener un mínimo de 6 meses de vigencia al momento de ingresar al país Unsplash.

Oficial: los errores que pueden impedir el ingreso a tu destino

Entre los principales errores que pueden provocar que te nieguen el ingreso se encuentran:

No cumplir con la vigencia mínima exigida por el país de destino.

Presentar un pasaporte deteriorado o con páginas desprendidas.

Esperar al último momento para iniciar la renovación.

No comprobar los requisitos migratorios específicos del país al que se viaja.

Suponer que todos los países aplican las mismas reglas sobre la vigencia del pasaporte.

Para viajar al exterior, se recomienda siempre consultar con los requisitos de entrada particulares y renovar el pasaporte con suficiente tiempo de antelación.