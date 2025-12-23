Por un combo de beneficios impositivos, logísticos y de servicios, cada vez más empresarios argentinos evalúan cruzar la frontera. Aunque el gobierno de Javier Milei promete reducir la carga fiscal para 2026, la urgencia del sector privado —afectado por la ola de importaciones y la caída del consumo— ha acelerado la migración.

Aunque el Ejecutivo nacional proyecta bajar la presión impositiva en 2026, de la mano de reformas de “segunda generación”, importantes firmas locales ya ponen un pie en Paraguay.

Mientras Argentina lucha por abandonar la categoría de mercado Standalone —condición necesaria para atraer inversiones que no se dará mientras el riesgo país no perfore los 500 puntos—, Paraguay consolida su posición internacional. Recientemente, la calificadora Standard & Poor’s le otorgó el anhelado “Grado de Inversión”, hito que Moody’s ya había reconocido en 2024 (Baa3), situando al país vecino en una categoría de menor riesgo financiero internacional.

Este logro fue celebrado por el presidente paraguayo, Santiago Peña, como el resultado de un trabajo “serio y consistente”, y el propio Milei lo felicitó a través de sus redes sociales.

En contraste, durante los primeros dos años de gestión liberal, en Argentina se cerraron 20.134 empresas y se perdieron 280.984 puestos de trabajo formales. En este escenario, que se combina con un estancamiento de las exportaciones con valor agregado, Paraguay se posiciona como una “plataforma de despegue”.

Punta de lanza

El sector textil, el “perdedor” más visible del modelo económico que encabeza Luis Caputo, es punta de lanza en la reubicación de líneas de producción en el exterior. Las medidas de apertura, con un salto del 300% en las compras a plataformas como Shein y Temu, junto a la caída del consumo interno, están empujando a las pymes a cruzar la frontera.

A diferencia de lo ocurrido en 2018 y 2022, cuando se produjo un salto en las importaciones, hoy el drama principal es la ausencia de mercado. “Dame mercado”, es el reclamo de los industriales que enfrentan una “invasión” de productos chinos con aranceles mínimos, mientras el poder adquisitivo local no reacciona.

Incluso los grandes empresarios del sector se muestran escépticos. Algunos advierten que “ya es tarde” para que la mudanza sea la salvación: si el consumo interno no repunta, ni siquiera producir barato en Paraguay para vender en Argentina será redituable, ya que cualquier mínima mejora en la demanda sería absorbida por bienes importados terminados.

“La industria argentina produce rápido y con calidad; el problema son las variables ‘puertas afuera’ de la fábrica”, resumen desde el sector. Según datos de ProTejer, el 50,3% del precio de la indumentaria en Argentina se destina a cubrir los impuestos nacionales, provinciales y municipales a lo largo de toda la cadena de producción.

La industria que concretó inversiones por u$s 1400 millones desde la salida de la pandemia, perdió 5000 puestos de trabajo este año.

Paraguay, un “combo imbatible”

A la par del auge inmobiliario, que funcionó como una vía de dolarización segura para muchos argentinos, en el último año proliferaron otras inversiones en sectores productivos, en Paraguay.

A diferencia de Argentina, donde la alternancia política dificulta la definición de una política industrial a largo plazo y la “mochila fiscal” encabeza los reclamos de competitividad global, Paraguay ofrece un esquema de beneficios “imbatible”.

En relación con la carga tributaria, la “joya” es el Régimen de Maquila -recientemente modernizado por la Ley Nº 7547 de septiembre de 2025-.

Este sistema permite a una empresa matriz contratar la producción en Paraguay bajo condiciones excepcionales: Arancel Cero para la importación de materias primas e insumos; Tributación Única del 1% sobre el valor agregado en territorio paraguayo (o sobre el valor de la factura, lo que sea mayor) y facilidad de acceso a mercados internacionales con el sello “Hecho en Paraguay”.

En el plano fiscal, se aplica una alícuota del 10% a la Renta, 10% a la Renta Personal y 10% de IVA; mientras tanto, en Argentina esos impuestos ascienden al 35%, 35% y 21%, respectivamente.

A esto se agregan costos laborales un 50% más bajos y sindicatos “más dóciles”; una tarifa energética “considerablemente” más económica y, por último, la ventaja logística: “Traer un contenedor desde China cuesta u$s 3.500, mientras que un flete terrestre de Buenos Aires a Salta alcanza los u$s 7.500”, planteó un industrial.

Alternativa en expansión

Aunque el textil es el caso más crítico, la migración comienza a “espiralar” hacia e l agro, alimentos, metalmecánica y autopartes. Proveedores de mazos de cables para la industria automotriz ya han trasladado parte de su producción para abastecer a las terminales regionales desde Paraguay, contaron desde el rubro autopartista.

Desde la Asociación de Fabricantes de Autocomponentes (AFAC) alertaron que en el últimos año y medio cerraron 5 empresas autopartistas. Hasta octubre, las exportaciones sólo crecieron 2,3% interanual (u$s 1104 millones), mientras que las importaciones aumentaron un 8,5% (u$s 9543 millones).

Desde la entidad apuntan a los competidores asiáticos que operan con precios “no transparentes” y cuentan con fuerte respaldo en sus países de origen.

En este contexto crítico, la agenda de la Cancillería y la Red de Inversión de Paraguay se mantiene activa con el empresariado argentino. “Están tentando al pyme a instalarse o llevar parte de su producción”, explicó Daniel Rosato, titular de Industriales Pyme de Argentina (IPA), y contó que se está preparando una misión de empresas argentinas al país vecino para marzo de 2026.

Aunque la diplomacia paraguaya le baja el precio el éxodo, explicando que “los empresarios ven un terreno fértil para expandirse sin desarmar posiciones en Argentina, creando cadenas de valor transfronterizas”, el impacto es directo sobre el empleo industrial, la logística, la distribución y los proveedores de los sectores que migran o se achican.

Último recurso

A pesar del atractivo, los industriales argentinos no ocultan la amargura de la partida. Reconocen que, si bien Paraguay es un terreno fértil para el capital, su modelo ha profundizado la polarización social y no ha logrado desarrollar una clase media robusta . “Por algo hay tantos paraguayos en Argentina”, admitió un empresario.

Sin embargo, ante la falta de condiciones para competir con el boom de importaciones minoristas, los precios subfacturados por vía mayorista, la habilitación de ingreso de ropa usada y el incremento del contrabando, la migración se presenta como el último recurso para evitar la quiebra.

“No es algo masivo; son empresas constituidas que pueden controlar un negocio en el exterior, no es tan fácil ”, aclaró un empresario textil, quien explicó que, por ejemplo, es posible mandar a fabricar remeras, pero no camisas, debido al mayor grado de sofisticación que requiere su producción.

Mientras el Gobierno Nacional prioriza “secar la plaza de pesos” para frenar la inflación y mantener su “caudal electoral”, el tejido productivo enfrenta una fuga de conocimiento, innovación y tecnología, se quejó un metalúrgico.

El riesgo, advirtió, no es sólo la pérdida inmediata de empleos, sino la desarticulación de una cadena de valor que llevó décadas construir y que “hoy encuentra en el país vecino más garantías”.

Según el Banco Central del Paraguay (BCP), el saldo total de la Inversión Extranjera Directa (IED) al cierre de 2024 fue de u$s 10.395 millones, un aumento del 3,8% en comparación con 2023.