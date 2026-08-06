Las inmediaciones del Congreso de la Nación se verán fuertemente afectadas desde este mediodía por una movilización encabezada por la UTEP, la CGT, las dos CTA, el peronismo bonaerense y sectores de izquierda. La concentración principal está pautada para las 12:00, con el pico de afluencia estimado hacia las 17:00 en Plaza Congreso. El Ministerio de Seguridad desplegará el operativo habitual bajo protocolo antipiquetes y recomendó evitar el ingreso vehicular en el perímetro delimitado por Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y la 9 de Julio.

Calles cortadas y colectivos desviados

Las arterias más afectadas sobre la vía pública se concentran en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.

Distintas columnas avanzarán por Avenida de Mayo desde la 9 de Julio hacia el Palacio Legislativo, por lo que se espera una circulación especialmente restringida en ese tramo durante toda la tarde.

El despliegue obligó a modificar el recorrido de 22 líneas de colectivos: 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168.

Sentido norte-sur : desvíos por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba.

Sentido este-oeste: se utilizan como alternativas las avenidas Jujuy y 9 de Julio.

Subte y accesos peatonales

El subte también presenta modificaciones operativas directas en la zona de influencia de la marcha. La estación Congreso, de la Línea A, permanecerá totalmente cerrada al público, mientras que Sáenz Peña y Pasco operan con restricciones preventivas ante la concentración de manifestantes en esa zona. En la Línea B se prevé un elevado caudal de pasajeros en la estación Callao, y en la Línea E los accesos peatonales del nodo Entre Ríos presentan dificultades de circulación para quienes buscan combinar con otras líneas.

La jornada funcionará además como antesala de la tradicional marcha por San Cayetano, prevista para mañana entre Liniers y Plaza de Mayo.

Se recomienda planificar los traslados con anticipación y consultar el estado del servicio antes de salir, dado que tanto el operativo de seguridad como los desvíos podrían extenderse más allá del horario pico estimado para la tarde.