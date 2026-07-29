Construirán una de las autovías más importantes del sur: será clave para la circulación del turismo, la producción y logística de la Patagonia. (Imagen ilustrativa)

El Gobierno de Chubut, a través de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), llamó a licitación pública para construir una nueva autovía sobre la Ruta Nacional N° 25, en el tramo que conecta las ciudades de Rawson y Trelew.

La apertura de ofertas quedó fijada para el 28 de agosto, a las 12 horas, en la sede central del organismo en la capital provincial.

Se trata de una de las obras viales más importantes de los últimos años en la provincia.

Construirán una de las autovías más importantes del sur

El proyecto contempla la construcción de una autovía de aproximadamente 15 kilómetros, desde el nuevo puente sobre el río Chubut, en Rawson, hasta la rotonda de acceso a Trelew sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

El Gobierno de Chubut, a través de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), llamó a licitación pública para construir una nueva autovía sobre la Ruta Nacional N° 25. elconstructor

La obra duplicará la calzada existente para crear una vía de cuatro carriles, dos por sentido, separados por cantero central o barrera de hormigón según el sector.

Entre los trabajos previstos se incluyen:

Seis intersecciones tipo rotonda (cuatro remodeladas, dos nuevas).

Colectoras, retornos y accesos para frentistas.

Iluminación en rotondas e intersecciones.

Sistemas de drenaje y barreras de contención.

Señalización horizontal y vertical completa.

El presupuesto oficial asciende a $44.061.063.823,88, con un plazo de ejecución de 24 meses.

Que impacto tendrá en la región

La nueva autovía busca reducir los tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial en uno de los corredores con mayor circulación del Valle Inferior del Río Chubut.

Según las autoridades provinciales, la obra también apunta a fortalecer la integración regional, con impacto directo en el desarrollo turístico, productivo y logístico de la zona.

La iniciativa se enmarca en el acuerdo de compensación de deuda entre Chubut y la Nación, que habilitó a la provincia a avanzar con obras de infraestructura vial de gran escala en el corredor patagónico.