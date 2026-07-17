Lo que sucede en Medio Oriente y la dinámica del precio del petróleo se han convertido en una nueva clave de la política económica argentina. La restricción externa de dólares parece tener parte de su solución en Vaca Muerta, pero también sufre cuando los precios se desaceleran.

Hace pocas semanas, cuando el crudo había bajado y la tensión global parecía disiparse, la pregunta en el mercado local era si Vaca Muerta lograría sostener su ritmo .

Hoy, la película dio un giro de 180 grados: ante una nueva escalada bélica, el crudo en llamas ya no genera dudas de supervivencia, sino que se transformaría en un dique de contención inesperado para el mercado cambiario local.

Cómo el shock del petróleo es un escudo para los dólares de Argentina

Los últimos movimientos muestran una sincronía que parece perfecta: cuando baja el petróleo y sube el tipo de cambio; cuando sube el petróleo baja el tipo de cambio.

Desde fines de mayo, la relación entre tipo de cambio (verde) y precio del petróleo se movieron en espejo

Lo cierto es que una mayor disponibilidad de dólares petroleros podría estar detrás del poder de fuego del BCRA para comprar divisas.

La cautela domina de punta a punta el escenario financiero internacional. Wall Street abrió en rojo por segunda jornada consecutiva , contagiada por las dudas sobre el auge de la inteligencia artificial —que arrastró al Nasdaq a una caída del 1,66%— pero también por el recrudecimiento de la geopolítica.

Irán lanzó nuevos ataques a bases de Estados Unidos tras seis noches de bombardeos norteamericanos, un conflicto que disparó el crudo global con subas semanales proyectadas por encima del 11%. En este escenario, el barril de Brent escala un 1,7% hasta los u$s 85,69 y el crudo estadounidense (WTI) sube un 2,09% para cotizar a u$s 80,61.

Para la Argentina, este salto representa un “desacople” histórico. A diferencia de otras épocas, donde la suba de la energía destruía las reservas por el costo de la importación, la consolidación de Vaca Muerta como exportador neto provoca que el incremento del Brent actúe como un escudo cambiario.

Gracias al crecimiento sostenido de la producción, la energía pasó de ser uno de los principales demandantes de dólares a convertirse en uno de los mayores generadores de divisas para el país.

Los números muestran la magnitud del cambio: según datos del Ministerio de Economía, la balanza energética registró recientemente un superávit récord de u$s 1.543 millones en un solo mes, impulsado por un salto de 167,1% en las exportaciones del sector.

Cómo se sostiene el escudo de dólares para Argentina

La viabilidad de este “escudo” se apoya en un cambio estructural de eficiencia. Cuando hace unas semanas el crudo retrocedió a la franja de los u$s 70-75 tras una tregua temporal, las alarmas locales no se encendieron gracias a la drástica reducción de costos operativos que logró la industria local en los últimos años.

El geocientista Ignacio Rovira, especialista en exploración y desarrollo de reservorios, señala que el impacto potencial de las bajas de precio sobre Vaca Muerta es marginal: “Hoy estás en un margen de precios que no molesta a Vaca Muerta. Tenés proyectos core que están más avanzados, donde pudiste bajar el costo y los tenés entre u$s 35 y u$s 45 de costo. La resiliencia está”.

En sintonía, un informe técnico de la consultora Aleph Energy determinó que los breakevens (el valor mínimo del barril para que un pozo sea rentable) se ubican entre los u$s 48 y u$s 61, dependiendo del grado de madurez y de los beneficios fiscales del RIGI. Los bloques más desarrollados, como Loma Campana, toleran incluso un Brent cercano a los u$s 45.

El nuevo escenario en Medio Oriente que traería una paz cambiaria

Con un piso de rentabilidad tan bajo, la escalada actual del crudo hacia la zona de los u$s 85 no hace más que ensanchar los márgenes de ganancia de las operadoras y acelerar el ingreso de divisas.

Con alta volatilidad global y ruidos en Wall Street, la resiliencia geológica y financiera de Vaca Muerta se transformaría en la mejor garantía de paz cambiaria para los meses.