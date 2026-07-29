Ventilar los ambientes, ordenar los espacios y prevenir la aparición de plagas también forman parte de una rutina que ayuda a conservar la casa más limpia.

En los últimos años, los trucos caseros de limpieza ganaron popularidad por su practicidad y por aprovechar elementos que suelen desecharse, como las cáscaras de frutas y verduras.

Uno de los métodos que más circula es utilizar cáscaras de pepino en ciertos sectores de la vivienda para intentar mantener alejados a algunos insectos.

Por qué recomiendan poner cáscaras de pepino en las ventanas

Las cáscaras de pepino suelen mencionarse como un recurso natural para colocar en zonas donde pueden aparecer insectos, especialmente cerca de ventanas y puertas, que funcionan como puntos de entrada.

La idea detrás de este truco es que los restos del vegetal conservan compuestos aromáticos que podrían resultar desagradables para algunas plagas .

Cáscaras de pepino en las ventanas: el método casero que ayuda a aprovechar restos de comida y mantener la casa más limpia.

Cómo preparar el truco casero con cáscaras de pepino

Para aplicar este método en casa, se recomienda guardar cáscaras de pepino recién retiradas y utilizarlas de la siguiente manera:

Cortarlas en tiras para facilitar su colocación.

Ubicarlas en los rincones de los marcos de ventanas o puertas.

También se pueden frotar sobre algunas superficies para dejar parte de su aroma.

Renovarlas cada pocos días para evitar que pierdan frescura.

Otra alternativa es preparar la mezcla líquida. Para eso, se pueden triturar las cáscaras de pepino con un poco de agua y colocar el preparado en un pulverizador para aplicarlo en esquinas, rincones o lugares donde suelen aparecer insectos.

Qué otros usos tienen las cáscaras de pepino dentro del hogar

Además de espantar insectos, las cáscaras de pepino suelen aprovecharse en distintas tareas domésticas.

Además de espantar insectos, las cáscaras de pepino pueden aprovecharse en distintas tareas domésticas. Por ejemplo, al contener agua y compuestos naturales, algunas personas las utilizan para frotar superficies de acero inoxidable, como canillas o bachas, con el objetivo de retirar marcas de agua y darles brillo.

También pueden incorporarse a preparaciones caseras como infusiones o compost para reducir el desperdicio de alimentos.