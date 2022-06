Este es el sector mimado del gobierno: ganan 50% más que el resto y son los reyes de las exportaciones y la entrada de dólares

La queja de las organizaciones es constante: faltan colaboradores IT, y el problema es de tal magnitud, que muchos indican que es más desafiante conseguir empleados que clientes . Los motivos de esta realidad son diversos: pocas personas se capacitan en carreras STEM (de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por sus siglas en inglés) en comparación con quienes eligen otras de corte tradicional como Medicina, Derecho o Economía , y esto produce una escasez de talentos.

Además, se suma otro condimento fundamental y es que, como el déficit de perfiles es mundial, las empresas del exterior contratan a los argentinos y les pagan en dólares, con lo cual la situación se complejiza para las firmas nacionales .

Google anunció becas para certificaciones internacionales: cómo aplicar para aspirar a sueldos de $ 150.000



El nuevo tanque de Xiaomi viene "superrecargado": qué trae, cuánto sale y cuándo llega a Argentina



Perfiles y salarios generales

Primero, lo primero: " Cualquier perfil de tecnología puede encontrar empleo ya que no hay sobreoferta de candidatos, aunque sí es cierto que vemos muchos postulantes para posiciones de JavaScript con React para el frontend y con Node para el backend, y esto es consecuencia del trabajo de los bootcamp y centro de estudios que imparten cursos cortos en habilidades digitales que logran capacitar a muchas personas ", dice Jean Pierre Saint-Hubert, cofundador de Alkemy, una firma que ayuda a empresas incorporar talento IT de Améria latina para todo el mundo.

En cuanto a los puestos que él estima que serán más demandados durante los próximos meses, Saint-Hubert observa que serán aquellos vinculados al desarrollo de aplicaciones móviles. En concreto, talentos que tengan capacidad de trabajar con Swift, Kotlin y React Native. "Lógicamente, Solidity y todo lo que ayude a programar en blockchain está muy demandado", agrega.

En este contexto, y considerando la inflación nacional, el salario de estos perfiles es varias veces superior al salario mínimo vital y móvil que hoy es de $ 38.940 mensuales. Pablo Fiuza, presidente de Polo IT Buenos Aires, una entidad que nuclea a más de un centenar de empresas proveedoras de productos y servicios informáticos de la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, explica a que, de acuerdo al Monitor TIC que publica el Polo IT de Buenos Aires en conjunto con el ministerio de desarrollo económico de la Ciudad, el salario del sector está en promedio en un 52 por ciento por encima del salario promedio del resto de los sectores en la Ciudad de Buenos Aires .

Y menciona que, en general, todas las empresas del sector están efectuando ajustes frecuentes de salarios para no perder contra la inflación: " En lo perfiles más avanzados se nota una tendencia a que los ajustes tiendan a superar levemente la inflación, y esto se debe a que la fuerte demanda de estos perfiles empuja los valores de mercado hacia arriba, y es el mercado el que regula finalmente los salarios en estas posiciones ".

Los datos expuestos por Fiuza son relevantes ya que, según señala, más del 90 por ciento del entramado empresarial del sector TIC está conformado en CABA, por empresas de menos de 50 empleados. A su vez, la Ciudad representa más del 85 por ciento del PBI y más del 60 por ciento de las empresas TIC en la Argentina .

Pero vamos a los números. Según dicen desde la firma Cosys, que ofrece servicios de Talent Acquisition IT, Head Hunting y Human Resources, y que forma parte del Grupo Kelsoft comentan que hay perfiles, como los especializados en SAP Fiori y Net Fullstack, que hoy perciben sueldos de $ 600.000 ($ 350.000 en 2021). Los QA Ssr hoy perciben $ 450.000 y el año pasado cobraran $ 250.000 .

Dos ejemplos más: perfiles Go Jr, que el año pasado tenían salario neto de $ 150.000 y hoy están en el doble , y los perfiles RPA SSR ganaban $ 190.000 y hoy están en los $ 350.000, señala Nicolas Stajnsznajder, CEO del Grupo Kelsoft, y da más detalles: " Los candidatos más escasos y, por ende, más difíciles de conseguir son los que dominan tecnologías en auge como GO, GCP, Fiori, React, Devops AWS y Azure ".

Otros perfiles muy demandados en distintas verticales son los especialistas en seguridad informática. Dependiendo del rol , los sueldos en esta rama van desde u$s 1000 a u$s 10.000, con un promedio de u$s 3500 . Por supuesto, entre los más requeridos se encuentran las posiciones que lideran todos los rankings como científico de datos, desarrollador blockchain y DevOps.

Para muestra, dos botones

INFOTECHNOLOGY conversó con Norberto Geiler, Chief Information Officer (CIO) del Banco Santander Argentina, en cuya área Santander Tecnología, trabajan 1297 colaboradores, que representan el 16 por ciento del total de la plantilla; y con Gonzalo Ozán, Chief Technical Officer (CTO) en la fintech Naranja X, que tiene 3000 colaboradores de los cuales 800 son perfiles de tecnología.

Fue programador, le vendió una empresa a Galperin y ahora vio el negocio en el arte digital



El Gobierno invierte millones en estas siete empresas del futuro: qué está buscando



En el top tres de los perfiles más buscados en ambos casos y a grandes rasgos, son los tech leaders, los data engineer y los desarrolladores. A la hora de contar qué candidatos son los más difíciles de conseguir, los dos ejecutivos mencionan que como hoy la demanda es global, los perfiles son tentados por empresas extranjeras que pagan en moneda fuerte y así es como trabajan desde la Argentina, e incluso hay propuestas de relocalización. " Los países que más demandan profesionales argentinos son México, Chile, España, Uruguay, Ecuador y a aquellos que dominan el idioma inglés, los EE.UU. y Alemania, entre otros ", se explaya Geiler.

En concreto, en Santander Tecnologia consideran que los perfiles más escasos son Data Engineer, Software Engineer SR, Developer Mobile (nativo), Tech Leaders y Experts, UXers SRs y especialistas de Producto. " En particular, a nosotros nos cuesta contratar perfiles en ciertos stacks como Node. js y mobile dado que son muy buscados con propuestas muy competitivas ", acota Ozán. La otra cara de la moneda son los que dejaron de ser escasos. Y acá, la lista es más escueta: " QA tradicionales o automation, Business Analyst, Software Engineer .Net, NetCore, Cobol ", detalla Geiler, y justifica: " Son tecnologías y/o roles que están dejando de ser demandados en muchas organizaciones, situación que decanta por los procesos de transformación digital, adopción de nuevas metodologías de desarrollo y evolución tecnológica ".

Respecto a cuánto pueden cobrar estos perfiles que trabajan para el exterior, Stajnsznajder aclara que, dependiendo la tecnología, en los Estados Unidos, Canadá y Europa los salarios son hasta un 100 por ciento más alto que en América latina. " Los argentinos que trabajan para firmas del exterior cobran, por lo general, a través de Payoneer, Binance o transferencias al exterior, dependiendo de la decisión del candidato ".

A propósito, Argencon, entidad que nuclea a las principales empresas de la economía del conocimiento, presentó en abril el estudio Argenconomics, que analiza los principales indicadores de rendimiento del sector en Argentina: En el cuarto trimestre de 2021 el sector relacionado con la economía del conocimiento alcanzó el segundo mejor registro de la historia y consolidó su posición como tercer rubro exportador . "Sin embargo, los desajustes producto de la brecha cambiaria y la creciente migración de talentos al mercado informal comprometen su rendimiento en un contexto internacional que genera nuevas oportunidades de expansión", explica Luis Galeazzi, director ejecutivo de la organización, y estima que esta economía informal generó exportaciones no registradas por u$s 1800 millones durante 2021, cerca del 30 por ciento de las oficiales.

52% más cobran, en promedio, los trabajadores del sector IT si se los compara con el resto de los sectores en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el Monitor TIC que publica el Polo IT porteño.

" Esta pérdida de competitividad la sufrimos todos y es difícil de revertir, porque por lo general los profesionales que migran al mercado informal no se reincorporan al mercado oficial ", explica Galeazzi.



La industria tecnológica es una de los mayores éxitos de la Argentina en los últimos años. Datos del Gobierno muestran que el sector ha creado alrededor de 50.000 nuevos puestos de trabajo desde 2017, mientras muchos otros recortaban las nóminas durante una profunda recesión. Sin embargo, los datos oficiales no reflejan este crecimiento: las exportaciones de tecnología del país todavía están por debajo de los niveles observados en 2018, ya que gran parte de la actividad no se declara , según Argencon. En tal sentido, la entidad advierte que en los últimos dos años ha crecido fuertemente la "fuga de talento" de profesionales calificados de empresas que renuncian para actuar bajo contratos individuales para clientes en el exterior, por afuera del mercado legal y regulado. A esta modalidad se la ha llamado "trabajo blue".

Pablo Fiuza, presidente de Polo IT. Foto: Gustavo Fernández.

El informe destaca que la fuga de talento se evidenció en el aumento de la tasa de rotación de personal de las empresas, especialmente en el segmento de servicios informáticos. " Esta rotación llegó a superar el 30 por ciento en algunos casos, lo que implica la total renovación de las dotaciones en el lapso de tres años ", reza el documento.