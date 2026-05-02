Japón dio un paso gigante en la revolución del transporte ferroviario con el desarrollo del Maglev superconductor. Un nuevo tren bala que promete redefinir los límites de la velocidad sobre rieles. Consiste en un sistema que permite a los trenes flotar sobre las vías mediante levitación magnética. Gracias a este método, la conexión entre las grandes ciudades alcanzará cifras de tiempo propias de un avión. Este sistema, que elimina la fricción con el suelo, permitió que un prototipo japonés alcance la velocidad récord de 603 km/h. La implementación de esta tecnología en Japón, específicamente en la futura línea Chuo Shinkansen, sirve de referencia para trenes de alta densidad en otros puntos del planeta. Este proyecto es una apuesta por la redundancia y la eficiencia de su red principal. La actual línea Tokaido, que une la capital con Osaka, ha operado durante seis décadas sin accidentes fatales, consolidándose como uno de los medios más seguros. Sin embargo, el SCMaglev de nueva generación promete recortar el viaje entre Tokio y Osaka a solo una hora para el año2037, lo que mejora incluso los tiempos de los vuelos comerciales actuales. Según los datos de Japan Rail Pass, la construcción se encuentra en fase de “evaluación ambiental” para asegurar que el trazado sea lo más recto posible. Aunque inicialmente se esperaba que el tramo hasta Nagoya estuviera listo en 2027, diversos retrasos podrían desplazar la inauguración operativa más allá de 2037. Mientras tanto, los viajeros siguen utilizando las 9 líneas de Shinkansen disponibles con el Japan Rail Pass, que permiten desplazarse a 320 km/h por todo el archipiélago con una puntualidad legendaria. Un desarrollo similar en cuanto a la velocidad sumó China con el debut de sus prototipos CR450, un nuevo tren bala que promete redefinir los límites de la velocidad sobre rieles. Con una velocidad de prueba de hasta 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa prevista de400 km/h, este nuevo desarrollo tecnológico podría convertirse en el tren comercial más veloz del planeta actualmente.