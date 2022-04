La exportación de servicios tuvo su mejor año en una década pero enfrenta una gran amenaza

La economía del conocimiento argentina tuvo un crecimiento exponencial en 2021. Alcanzó el segundo mejor registro de la historia y la mejor marca de la última década, con exportaciones por más de u$s 6400 millones, según el informe "Argenconomics" correspondiente al año pasado, presentado por Argencon, la asociación que nuclea a las empresas del sector y evalúa los principales indicadores de su performance.

Sin embargo, la entidad advirtió que la fuga del talento al mercado laboral informal se acentuó y amenaza con frenar el boom de esta industria, por la mayor cantidad de profesionales que deciden trabajar para el exterior y cobrar en dólares, por fuera del circuito financiero formal. En 2021, un 22% de la producción total se volcó a la informalidad, lo que significó u$s 1800 millones.

CRECIMIENTO DE LA economía del conocimiento

El crecimiento local de la industria estuvo en línea con el global. Por primera vez desde 2017, sus exportaciones aumentaron un 14% en 2021 respecto de 2020, poniéndole fin a un ciclo regresivo de tres años consecutivos, de acuerdo al estudio, que analizó los efectos de la pospandemia y la entrada en vigencia de la Ley de Economía del Conocimiento.

Fue la mejor marca de la última década : si se considera exclusivamente el cuarto trimestre de 2021, el nivel alcanzado en ese período fue el segundo mejor registro de la historia, superado solo por las exportaciones de 2011.

Así, consolidó su posición como tercer rubro exportador, con u$s 6442 millones, lo que representa un 7,4% del volumen total del país. Se generaron 455.000 puestos de trabajo, cifra equivalente al 7,3% del empleo privado nacional. Sobresalió el segmento de servicios informáticos, que sumó 129.000 empleos.



Del volumen total de u$s 6442 millones exportados, u$s 3825 millones correspondieron a la categoría de servicios empresariales, profesionales y técnicos, integrada por especialistas jurídicos, contables, administrativos, publicitarios, de investigación de mercado y encuestas, de investigación y desarrollo, y de arquitectura e ingeniería, entre otros. Los de servicios de informática totalizaron u$s 2000 millones, seguido por Servicios personales, culturales y recreativos, con u$s 391 millones.

la fuga del talento Amenaza a la industria

No obstante, la fuga de talento al mercado informal compromete su potencial, en un contexto que genera oportunidades de expansión . "El ecosistema nacional continuó desarrollándose, alineado con un 7% de crecimiento neto global", explicó Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, en el marco de la presentación de la investigación.

"Pero el avance no se refleja en los datos oficiales, dado que el Instituto de Estadística y Censos (Indec) no registra la actividad informal. El agravante es que vez más personas renuncian a sus empresas y se convierten en freelancers que trabajan para clientes del exterior y no canalizan sus ingresos por el circuito formal", agregó.

La principal causa de la migración de profesionales a la informalidad es la brecha cambiaria cercana al 100% que existió durante 2021 entre el dólar oficial, con el que operan las empresas formales, y el dólar libre, que se obtiene en los contratos que se pagan en el extranjero, por fuera del mercado legal regulado.

A las empresas, les preocupa la migración a la informalidad

"La tendencia se incrementa año tras año y 2022 se perfila preocupante. La derivación de exportaciones en canales informales afecta a la recaudación fiscal y las reservas del Banco Central, en un contexto sensible de ingreso de divisas", señaló Galeazzi.

La problemática se evidencia en el aumento de la tasa de rotación de personal en las empresas, especialmente en las prestadoras de servicios informáticos: ya supera el 30%, con dotaciones que se renuevan en un lapso de tres años.

El atraso cambiario fue otro factor que incidió en el valor exportado. En momentos en los que la inflación es mayor a la devaluación, el costo de producción en dólares se incrementa e influye en el precio de las exportaciones.

A su vez, la mayor pérdida de talentos en los niveles medios y altos -perfiles senior, los más experimentados- provocó un recalentamiento salarial, ya que los empleadores incrementaron los sueldos por encima de la inflación, con el objetivo de retener a los profesionales.

El combo de atraso cambiario y recalentamiento salarial incidieron sobre el costo de venta y provocaron un encarecimiento promedio del 35,8% en dólares de los servicios del clúster de desarrollo de software, entre enero y diciembre de 2021, según el informe.



Qué piensan los CEO y qué hacen para retener talentos

"La Argentina pierde competitividad y se vuelve menos atractiva frente a otros países. La distorsión en los costos de producción altera planes de expansión. Lamentablemente, la macroeconomía no ayuda", comentó Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon.

Santiago Mignone, managing partner de PwC Argentina

Ángel Pérez Puletti, fundador y CEO de Baufest, indicó que la Argentina duplica la tasa de rotación comparado a otros países. "Es una oportunidad que se desperdicia en un contexto favorable para la actividad. Cuando un freelancer se pasa a la informalidad, es una pérdida de valor para el país", advirtió.

En esta desafiante coyuntura, las empresas ofrecen beneficios para intentar atraer y retener talentos. Emiliano Galván, director de operaciones de Wunderman Thompson en América latina, coincidó con sus colegas y señaló que por la depreciación de la moneda local cuesta atraer talentos. "Un ingresante junior no compensa a un colaborador senior, con 10 años de experiencia. Hay una descapitalización operativa. Se vuelve difícil educar a los propios cuadros por la ausencia de seniors, una problemática que se observa cada vez más.



"Conseguir como skill inglés nativo es muy difícil. Como diferencial, aportamos valor agregado con la oferta de un plan de carrera. Es distinto cuando una persona se forma en un proceso de mejora continua que cuando trabaja de forma solitaria, en un esquema que lo limita, ya que forma parte de un equipo desmembrado. Somos formadores de profesionales", destacó.

"Estamos perdiendo hasta empleados extranjeros", aseguró Verónica Asla, chief operating office de Ernst & Young (EY). En ese sentido, la organización se encuentra revisando políticas salariales y brindando flexibilidad. "Esto nos permite contratar personal de distintas provincias", afirmó. La empresa busca ampliar un 35% su equipo local con la contratación de 600 argentinos que brindarán servicios al exterior.



Al respecto, Santiago Mignone, socio a cargo de PwC Argentina, "la tecnología quita límites en el ámbito geográfico federal". "Estamos captando talentos de todas partes del país. La única limitante es la conectividad, situación despareja en el territorio nacional", concluyó. En 2021, la filial local de PwC invirtió u$s 45 millones para duplicar el tamaño de su equipo, de 3400 personas al momento del anuncio. En ese entonces, ya tenía 1000 búsquedas activas.