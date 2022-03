El único sector con aumento salarial real del 20% en dos meses: ya ganan 188.000 en promedio

Los programadores y especialistas del sector IT son parte de una de las industrias más importantes y pujantes del país , por lo que no sorprende el aumento del casi 20% que se registró durante los últimos meses y que elevó la media hasta los $ 188.400 mensuales.

Así lo indica la última encuesta realizada por la comunidad Sysarmy - una comunidad que agrupa trabajadores del sector IT -, la cual contó con la participación de 5337 personas que trabajan en este tipo de puestos.

Pero mientras que el aumento parece llamativo para un periodo de dos meses, el informe destaca una serie de cuestiones - cómo la comparativa de los sueldos con las distintas cotizaciones o su desambiguación dependiendo de la experiencia del trabajador - que ayudan a entender mejor la situación en este importante sector productivo.

Con todo esto en mente, a continuación se explica todo lo que hay que saber sobre el último informe realizado por la Comunidad Sysarmy sobre los salarios en el sector de IT en Argentina.

SECTOR IT: DE CUÁNTO SON SUELDOS EN PESOS Y DÓLARES

Cómo ya se mencionó, el salario varió casi un 20% entre los meses de septiembre y febrero según esta nueva edición del informe de Sysarmy , con la mediana pasando de ser de $ 160.000 a $ 188.400.

Así aumentaron los salarios en pesos durante los últimos años.

Pero mientras que se vio una ganancia importante en términos brutos para los trabajadores del sector, si se analiza la revaluación del sueldo en las distintas cotizaciones del dólar -oficial, ahorro y blue- se ve como el cambio es mucho menor.

Y es que si se toma como referencia el dólar oficial, el sueldo medio en el sector pasó de u$s 1642 a u$s 1758. En el dólar ahorro (que se consigue sumando la recarga de ganancias y el impuesto PAIS a la cotización oficial) se vio una variación de u$s 1149 a u$s 1231.

Por último, en cuanto a la valoración del sueldo tomando como referencia la cotización del dólar blue (según el informe de Sysarmy), se ve como el mismo pasó de ser de u$s 905 a u$s 910.

Variación tomando el valor del dólar blue.

SECTOR IT: CUÁL ES EL PUESTO QUE MEJOR PAGA

Por otro lado, el informe también evaluó los puestos que pagan mejores salarios del sector tecnológico en toda la Argentina, con los mismos variando según el rol, la experiencia y la industria donde se desempeña el trabajador .

Con esto en mente, se puede determinar que el rol junior que mejores salarios pagan son los líderes técnicos con $ 222.000, mientras que el puesto semi senior con mejores ingresos es el de arquitecto con $ 312.4000. En los puestos senior, el rol que mejor paga es el de Data Scientist con $ 355.000.

Por otro lado, si se observan los datos por industria se puede ver como el desarrollo de software paga los mejores salarios -un líder técnico gana $ 427.500-, mientras que los salarios junior más altos se encuentran en la categoría "otras industrias" con $ 130.000.