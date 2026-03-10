Chip A18 Pro: procesador de 3 nanómetros con CPU de 6 núcleos, GPU de 6 núcleos y hasta 16 núcleos de motor neuronal.

Pantalla Liquid Retina de 13″: resolución de 2408 x 1506 píxeles, brillo máximo de 500 nits y soporte para mil millones de colores.

Memoria y almacenamiento: 8 GB de RAM con opciones de 256 GB o 512 GB de almacenamiento SSD.

Autonomía: hasta 16 horas de reproducción de vídeo en streaming y hasta 11 horas navegando por internet.

Conectividad: dos puertos USB-C, jack de audio 3,5 mm, Wi-Fi 6E y Bluetooth 6.

Cámara y audio: cámara FaceTime HD de 1080p, arreglo dual de micrófonos con tecnología beamforming y doble altavoz con soporte para Dolby Atmos.