En un mercado global de notebooks que se encamina a retroceder un 9,2% interanual, Apple va a contramano. Con el lanzamiento de la MacBook Neo, su primera laptop de gama de entrada a u$s 599, la compañía apuesta por capturar un segmento que históricamente le resultaba esquivo: el de estudiantes, jóvenes profesionales y usuarios que nunca habían podido acceder al ecosistema Mac. La consultora TrendForce publicó sus proyecciones para el año en curso y los números son llamativos. La MacBook Neo podría tener un volumen de ventas de entre 4 y 5 millones de unidades. Eso sería suficiente para impulsar los despachos totales de MacBook un 7,7% en comparación con el año anterior, elevando la cuota de mercado de macOS al 13,2%, frente al 9,4% que registraba Apple a fines de 2025, según detalló Gartner. El movimiento es posible gracias al control que Apple ejerce sobre su cadena de suministro. Mientras fabricantes como Lenovo, HP o Dell enfrentan escasez y precios récord en memorias y procesadores, Apple recurre a su chip A18 Pro —desarrollado originalmente para el iPhone 16 Pro— para reducir costos sin depender de proveedores externos de CPUs. Aunque el dispositivo arranca con solo 8 GB de memoria RAM unificada sin posibilidad de ampliación, la firma anticipa que esa limitación no frenará su adopción masiva. La MacBook Neo saldrá a la venta en Estados Unidos el 11 de marzo y habrá que esperar un poco más para tenerla en Argentina. Desde resellers oficiales en el país, MacStation y maximstore, revelaron que ya existe demanda de los usuarios locales y que la notebook llegará de manera oficial en las próximas semanas. “La reacción inicial del público por la MacBook Neo fue muy fuerte. Venimos recibiendo consultas a mayor nivel que desde el lanzamiento del iPhone17, incluso de usuarios que no son usuarios de Mac que están interesados y ven una muy buena propuesta de valor tanto por precio, como por reseñas realizadas”, aseguró Alejandro Goldín, Gerente General de maximstore Por su parte, Silvana Niglia, Gerenta de Marketing de MacStation, firma que anunció la disponibilidad de MacBook Neo para abril, coincidió en que se trata de una oportunidad para “ingresar al mundo Mac con un equipo moderno, versátil y con la calidad que caracteriza a Apple”. Y afirmó: “La nueva MacBook Neo representa una propuesta muy interesante dentro del ecosistema de Apple porque combina diseño ultraliviano, potencia y una experiencia de uso a un muy buen precio, pensada para acompañar la movilidad del usuario actual. Es un equipo ideal para quienes buscan rendimiento y portabilidad en un mismo dispositivo, ya sea para trabajar, estudiar o crear contenido desde cualquier lugar”. En cuanto al precio, es algo que se conocerá con precisión cuando los equipos arriben al país. No obstante, desde maximstore anticiparon que, al tipo de cambio, actual los valores en su tienda serían de: $ 1.439.000 para la MacBook Neo de 256 GB, y de 1.679.000 para la de 512 GB. La MacBook Neo luce el elegante diseño que caracteriza a Apple, con una resistente carcasa de aluminio disponible en cuatro acabados: rosa nube, índigo, plata y el llamativo citrus. Se trata de la Mac más ligera de Apple, lo que la convierte en una opción ideal para quienes priorizan la portabilidad sin renunciar demasiado a la potencia necesaria para las tareas del día a día. Su chip A18 Pro le permite ejecutar aplicaciones de productividad, navegación web, edición de fotos y funciones de inteligencia artificial con buen rendimiento para el uso cotidiano. La MacBook Neo integra macOS Tahoe como sistema operativo, con todas las aplicaciones conocidas de Apple y las funciones de Apple Intelligence. Para la conectividad, cuenta con dos puertos USB-C, jack de audio de 3,5 mm y, de forma inalámbrica, Wi-Fi 6E y Bluetooth 6. Su teclado no es retroiluminado, pero incluye trackpad con soporte para gestos, mientras que la cámara FaceTime 1080p y el doble altavoz con soporte para sonido espacial completan una propuesta pensada para quienes buscan toda la experiencia Mac a un precio más accesible.