Hay una pregunta que cualquier CTO haría antes que cualquier periodista financiero: ¿cómo se actualiza una app bancaria cada siete días sin romper nada? La respuesta de Revolut es la clave para entender por qué vale más que Deutsche Bank, por qué Nvidia apostó a ella y por qué, cuando llegue a la Argentina, va a operar diferente a todo lo que existe hoy. La fintech fundada en 2015 en Londres no es un banco digital en el sentido clásico. Es, en términos de ingeniería, un sistema distribuido de microservicios con interfaz bancaria: una arquitectura que permite deploys continuos, localización modular por mercado y escalado horizontal sin tocar el núcleo. Y encima de esa base, en los últimos dos años, montó una capa de inteligencia artificial que hoy procesa el 70% de las interacciones con clientes y detecta fraude en menos de 50 milisegundos. Ignacio Zunzunegui, director de Crecimiento para el Sur de Europa y Latinoamérica, habló con InfoTechnology sobre la arquitectura que hace posible esa velocidad, el rol de la IA en el modelo de negocio y la hoja de ruta que tiene a la Argentina como uno de los próximos destinos. La ventaja competitiva de Revolut frente a otras entidades bancarias no es el marketing ni las tasas: es la base de código. Mientras los bancos tradicionales operan con sistemas heredados (core banking de décadas, stacks tecnológicos por país, equipos de ingeniería que no comparten repositorios), Revolut construyó desde cero una plataforma unificada. La metáfora de las piezas de Lego no es cosmética: describe una arquitectura de microservicios donde cada funcionalidad (remesas, cuentas multidivisa, inversiones, crédito, pagos alternativos) existe como un módulo independiente que puede activarse o desactivarse por mercado sin afectar al resto del sistema. El resultado práctico: “A lo mejor dependiendo del mercado tenemos que hacer hincapié en tarjetas de crédito, o en una remuneración de cuenta más adaptada a ese mercado, o necesitamos una opción de pago alternativo como puede ser PIX en el caso de Brasil. El trabajo del CEO de Argentina es crear una suite de productos que se adapten a lo que necesitaría un argentino en su día a día”. Esta arquitectura modular tiene una consecuencia directa en el ritmo de desarrollo que separa a Revolut de la banca tradicional de manera dramática. Mientras un banco incumbente tarda entre uno y cuatro meses en hacer un deploy significativo a producción, por la fricción que genera actualizar un sistema monolítico acoplado, Revolut libera actualizaciones cada semana. Zunzunegui es explícito sobre lo que eso implica competitivamente: La infraestructura que hace posible esa velocidad tiene un socio clave: Google Cloud. En septiembre de 2025, Revolut firmó una alianza multimillonaria -“de varios años y varios millones de dólares”, en los términos en que la comunicó la empresa- para usar la infraestructura de Google como base de su expansión global, con los modelos Gemini como capa de IA transversal para detección de fraude, categorización de gastos y personalización de servicios. La inversión de NVentures (el brazo de capital riesgo de Nvidia) en la ronda de noviembre de 2025 fue leída por el mercado como una señal: Revolut no es solo un banco digital, es una empresa de IA con licencia bancaria. Y los sistemas internos de la compañía dan sustancia a esa lectura. El motor central de detección de fraude se llama Sherlock. Según documentación interna que la empresa ha compartido públicamente, Sherlock procesa en tiempo real datos de transacciones, identificadores de dispositivo, geolocalización, códigos de comercio, grafos de relaciones y patrones de velocidad. Usa modelos de gradient boosting combinados con algoritmos de detección de anomalías y reglas dinámicas entrenadas diariamente. La arquitectura se apoya en caché y bases de datos clave-valor para garantizar un SLA inferior a 50 milisegundos por operación. El resultado: 96% de tasa de detección de fraude y una reducción del 30% en pérdidas por estafas gracias al sistema complementario AI-Scam Defense. Un segundo sistema, llamado CUBE, aplica IA al compliance regulatorio: redujo de meses a semanas los tiempos de adaptación normativa, un factor crítico para una empresa que está entrando en 30 nuevos mercados con marcos regulatorios heterogéneos. Zunzunegui resume el estado de la IA en la operación: En atención al cliente, el impacto ya es medible con precisión. Revolut opera dos capas de soporte con IA: el “Soporte de IA”, orientado a resolver consultas y gestionar incidencias, y el “Asistente de IA de Revolut” (internamente referenciado como RITA), que funciona exclusivamente sobre modelos propios. El dato que maneja la empresa: “Más del 70% de nuestras interacciones con clientes, con éxito y con una resolución positiva según nuestro Net Promoter Score, se llevan a cabo a través de la inteligencia artificial. Nuestros modelos de riesgo, todo lo de fin crime, de cómo identificamos fraude, también están basados en inteligencia artificial”. La expansión de Revolut en Latinoamérica tiene una lectura técnica que va más allá de los titulares de negocios: es el primer testeo real de sí una arquitectura diseñada en Europa puede operar sin degradación de performance en mercados con infraestructura bancaria, regulatory stack y patrones de comportamiento de usuario radicalmente distintos. La respuesta, hasta ahora, es positiva. México fue el laboratorio. Lanzado con licencia bancaria completa desde el día uno (a diferencia de Brasil, donde operaron sin licencia y el producto quedó, en palabras del propio Zunzunegui, “a medio cocinar”), el mercado mexicano respondió con una curva de adopción que sorprendió internamente: “Lo que funciona en Europa no necesariamente funciona en Latam, y eso ya tenemos experiencia en Brasil y en México. Pero sí que estamos desarrollando, como decimos nosotros, un playbook, una forma de lanzar en Latinoamérica que está empezando a demostrar unos resultados muy positivos. Tan solo en México, en cuestión de semanas ya tenemos 150.000 clientes. Se dice pronto. Yo miro la gráfica de depósitos como crecen en mercados, veo México y veo cómo pasa todos los países por la derecha”, asegura Zunzunegui. El aprendizaje de Brasil -donde aún se trabaja para obtener la licencia bancaria completa- y el éxito de México están siendo sistematizados en lo que Zunzunegui llama el playbook latinoamericano: un proceso estandarizado de lanzamiento que incluye qué módulos del stack de productos activar, qué integraciones de pagos locales priorizar (PIX, SPEI, según el mercado), cómo calibrar los modelos de riesgo para perfiles crediticios sin historial formal, y qué estrategia de adquisición usar. La tesis de adquisición en Latam es también técnicamente interesante: Revolut no va a gastar en performance marketing masivo. Va a usar el efecto de red de su base de usuarios existente. Hay miles de argentinos, colombianos y mexicanos que ya usan Revolut en Europa. Cuando la app llegue a sus países de origen, esos usuarios se convierten en embajadores orgánicos. Zunzunegui lo define como “el caballo de Troya”. También hay un efecto halo entre mercados adyacentes que la empresa vio en tiempo real: “En el caso de México, fue lanzar México y de repente ver cómo gente que vivía en Estados Unidos con pasaportes mexicanos abrían cuentas en Estados Unidos. Es decir, hay un efecto halo entre los diferentes países. Entre Europa y Latinoamérica, y en específico entre España y Latinoamérica, hay unas sinergias brutales”. Para el ecosistema fintech argentino, que ya tiene jugadores consolidados, la llegada de Revolut no es simplemente un competidor más. Es la primera vez que una plataforma con arquitectura global de esta escala, con IA embebida en el core del producto y con experiencia regulatoria en más de 40 mercados, va a intentar operar localmente. La pregunta relevante no es si va a llegar, sino cómo va a localizar su stack de productos para un mercado complejo, instrumentos como el dólar MEP, y usuarios que ya tienen altas expectativas de UX digital.