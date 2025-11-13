Ante innovaciones como la nueva actualización de Windows 11 y un entorno empresarial cada vez más digitalizado, el gigante tecnológico estadounidense Dell Technologies presentó nuevos equipos en la Argentina y compartió su visión sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el panorama actual.

Desde la marca destacaron que en este nuevo escenario tecnológico, la IA ya no es una promesa lejana, sino que vive en el corazón de las tareas diarias. Cinthia Krieger, Head of Client Solutions Group and Modern Workplace en Dell Technologies, planteó que “el mercado argentino de PC atraviesa un momento de fuerte transformación impulsado por la inteligencia artificial”. Además, sostiene que “la PC continúa siendo la herramienta central de productividad y la llegada de dispositivos con IA integrada implica un cambio tan profundo como lo fue el nacimiento del cómputo personal”.

Las PC ahora se convierten en aliadas que acompañan el trabajo con funciones como Studio Effects o Zoom con mejoras de video, y que se atreven a ir más allá con capacidades como Recall o la integración con DaVinci Resolve. La IA integrada se encarga de automatizar procesos, ganar tiempo y aprovechar al máximo los recursos, todo sin ceder terreno en seguridad ni en autonomía.

Para responder a diferentes necesidades, Dell ha ido implementando las AI PC, pensadas para potenciar las tareas cotidianas; las Copilot+ PC, con IA local avanzada y experiencias exclusivas de Windows 11; y las High Performance AI PC, para enfrentar cargas complejas, modelado, análisis de datos y exigentes entornos de diseño.

Dell Pro Plus y Dell Pro Premium

Las computadoras Dell Pro Plus y Dell Pro Premium fueron diseñadas para acompañar a profesionales híbridos, analistas de datos, desarrolladores, consultores y líderes de pymes, combinan la movilidad y versatilidad que exige el trabajo moderno con la potencia necesaria para afrontar cualquier desafío.

Estas líneas incorporan:

Procesadores con IA de última generación.

Integración con Windows 11 + Copilot.

Gráficos avanzados y pantallas de alta resolución.

Opciones de conectividad mejorada y periféricos inteligentes (docks, headsets con cancelación de ruido, teclados ergonómicos y mochilas sustentables).

“Con estas líneas, las empresas pueden escalar sus capacidades sin añadir complejidad a la gestión de TI, respaldadas por soluciones de soporte integradas que aseguran continuidad y tranquilidad operativa”, proponen desde Dell.

Cinthia Krieger, durante la presentación de Dell Techonologies.

Dell Pro Max y Dell Pro Max Premium

En el segmento de mayor rendimiento, Dell Pro Max y Dell Pro Max Premium representan el punto más alto de innovación en el portafolio 2025. Estas líneas están orientadas a creadores, diseñadores y constructores de IA, que requieren máxima potencia de procesamiento, gráficos de alto desempeño y almacenamiento de nivel profesional.

Los equipos Pro Max son ideales para flujos de trabajo exigentes como modelado 3D, análisis de grandes volúmenes de datos o desarrollo de modelos de IA avanzados. Integran GPU dedicadas, procesadores optimizados para IA, pantallas de precisión profesional y configuraciones térmicas y energéticas diseñadas para mantener el máximo rendimiento sostenido.

Monitores y accesorios: un ecosistema que crece

Para Estefanía Vivas, Business Development Manager Monitores y Accesorios en Dell Technologies para Latinoamérica, los accesorios y periféricos ya no son complementos menores: “Hoy son piezas clave de un ecosistema digital que evoluciona al ritmo de la tecnología, los hábitos culturales y la situación económica”. En esta línea, Dell refuerza su liderazgo con productos diseñados para ofrecer experiencias de visualización y uso de nivel superior.

Entre las novedades se destacan los nuevos monitores UltraSharp de 32” y 27” 4K Thunderbolt Hub, las primeras pantallas con tecnología IPS Black mejorada y certificación TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 de cinco estrellas para confort ocular. Estos modelos incluyen ComfortView Plus y sensor de luz ambiental para reducir la fatiga visual, ajustar brillo y regular automáticamente la temperatura de color según la iluminación. Esta tecnología permite elevar la calidad y el cuidado visual durante largas jornadas frente a pantallas.

Las computadoras de Dell integran NPUs para acelerar aplicaciones de inteligencia artificial.

Adicionalmente, la marca presentó el monitor Dell 32” Plus 4K QD-OLED que es el primero de su categoría en incorporar sonido espacial 3D mejorado por IA, que maximiza la experiencia audiovisual. La compañía busca impulsar una experiencia unificada con software y herramientas que simplifican la gestión de TI y optimizan la productividad, integrando PCs, monitores y accesorios desde una sola consola.

Una necesidad estratégica: la transición a Windows 11

La transición a Windows 11 es otro elemento clave en este avance tecnológico, al dejar de brindar soporte a Windows 10 a partir de octubre de 2025, las organizaciones quedarán sin actualizaciones de seguridad ni parches críticos, exponiéndose a vulnerabilidades y riesgos operativos.

“Actualizar a Windows 11 se vuelve una necesidad estratégica para acelerar el negocio y garantizar la continuidad operativa. Windows 11, junto con hardware moderno y optimizado para inteligencia artificial, ofrece a las empresas herramientas para potenciar la productividad, la colaboración y la seguridad en un entorno cada vez más híbrido y digital. En esta transición, Dell Technologies acompaña a que tanto usuarios y empresas tengan soluciones integrales para sus desafíos tecnológicos”, afirma la empresa.