Apple rompió sus propios récords de precios esta semana al presentar la MacBook Neo, su laptop más económica hasta la fecha con un valor inicial de 599 dólares (unos 600.000 pesos argentinos al cambio blue aproximado). Este modelo, diseñado para usuarios cotidianos, estudiantes y profesionales en movimiento, pesa apenas 1,23 kg y promete hasta 16 horas de batería, convirtiéndola en una opción “todo terreno” que desafía el dominio de las notebooks Windows de bajo costo. Con un chip A18 Pro tomado del ecosistema iPhone, la MacBook Neo no solo es accesible, sino también lo suficientemente potente para tareas diarias como navegación web, edición de fotos, streaming y uso de IA. La MacBook Neo llega con una carcasa de aluminio reciclado en un 90%, en cuatro colores vibrantes: rosa rubor, índigo, plata y amarillo cítrico, lo que la hace la Mac más colorida de la historia de Apple. Sus dimensiones compactas –30,75 x 20,64 x 1,27 cm– y su peso ultraligero de 1,23 kg facilitan llevarla en cualquier mochila. Equipada con el procesador A18 Pro (6 núcleos CPU, 5 núcleos GPU y Neural Engine de 16 núcleos), la Neo es capaz de proporcionar la potencia necesaria para tareas generales de hogar, estudiantes y trabajo remoto. Sin embargo, no es un equipo pensado para tareas pesadas para edición de video o gaming intensivo. Es que, después de todo, está construida alrededor de un microprocesador potente, pero, básicamente, de celular. La pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas ofrece resolución 2408x1506 píxeles, 500 nits de brillo, mil millones de colores y antirreflejos, perfecta para ver Netflix o editar documentos en exteriores. La nueva portátil de Apple incluye 8 GB de memoria unificada, almacenamiento base de 256 GB (con opción de 512 GB), cámara FaceTime HD 1080p, dos micrófonos con beamforming, altavoces con Dolby Atmos y Audio Espacial, Magic Keyboard y trackpad Multi-Touch. Corre macOS Tahoe con Apple Intelligence para funciones como resúmenes automáticos y herramientas de escritura. Corre apps como WhatsApp, Excel, Canva, Safari y GarageBand sin problemas, integra perfectamente con iPhone vía Handoff y Duplicación, y soporta Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, dos puertos USB-C (uno USB 3) y jack 3,5 mm. Sin ventilador, opera en silencio total, y su batería de 36,5 Wh aguanta 16 horas de video u 11 de web. Por primera vez, Apple baja de los 999 dólares de la MacBook Air anterior, con u$S 599 base (u$s 499 para educación en EE.UU.) y preventas ya abiertas; llega a tiendas el 11 de marzo. Apple destaca su compromiso ambiental: 60% de materiales reciclados (récord en sus productos), 45% de energía renovable en fabricación y empaque 100% fibra reciclable, alineado con su meta de neutralidad carbono para 2030. La MacBook Neo no es para edición profesional pesada, pero para “todo lo demás” –estudio, trabajo remoto, ocio– aparece como una opción muy interesante por precio, ligereza y eficiencia.