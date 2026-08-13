En esta noticia La cotización de las principales criptomonedas este jueves 13 de agosto

Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este jueves, 13 de agosto de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

La cotización de las principales criptomonedas este jueves 13 de agosto

Bitcoin: 63.460 u$s

Ethereum: 1.879,7 u$s

BNB: 608,7 u$s

SpaceX (bStocks): 146,7 u$s

El Bitcoin ha alcanzado un precio de 63,460.01 dólares, lo que equivale a 101,072,757.93 pesos argentinos. En las últimas 24 horas, su cotización ha experimentado una pequeña caída del 1.23%, lo que refleja la volatilidad característica del mercado de criptomonedas.

A pesar de esta reducción, Bitcoin sigue manteniendo su relevancia y aceptación como la criptomoneda más importante del mundo, con un historial de recuperación en precios tras períodos de corrección.

Por otro lado, Ethereum se sitúa en 1,879.68 dólares, equivalentes a 2,993,766.34 pesos argentinos. En el último día, ha mostrado una disminución del 1.96% en su valor. Esta variación, aunque negativa, forma parte de la normalidad en un mercado que, por su naturaleza, es altamente volátil.

A largo plazo, Ethereum continúa siendo una de las criptomonedas más prometedoras, impulsada por su tecnología de contratos inteligentes y la creciente adopción en diversas aplicaciones.