La inteligencia artificial (IA) se perfila como un factor clave en la evolución del entorno empresarial. Recientemente, Globant compartió cómo su enfoque innovador transformó la Liga Española de Fútbol, LALIGA, a través de la IA agéntica. Esta estrategia implica no solo la implementación de tecnología avanzada, sino también una reestructuración en la manera de operar de las empresas, facilitando decisiones más rápidas y eficientes.

En este contexto, se destaca el modelo AI Pods, una revolución en el uso de la inteligencia artificial en los negocios. Estos pods funcionan como un modelo de suscripción que permite a las empresas acceder a equipos que combinan agentes de IA con expertos humanos. Este enfoque, que Globant presentó el año pasado, promete reducir costos y tiempos de producción, promoviendo una mejor alineación estratégica y calidad en el desarrollo de productos.

Las tendencias de IA que están cambiando el panorama empresarial

El primer aspecto a considerar es el uso de la IA como infraestructura organizacional. En lugar de ser vista como una simple herramienta experimental, LALIGA incorporó la IA a sus sistemas cotidianos, lo que permitió aumentar a más de 500 modelos operativos. Esta transformación no solo mejora el trabajo interno, sino que también redefine cómo se toman decisiones estratégicas.

Otro punto clave es la capacidad de la IA para incrementar la velocidad de decisión en toda la organización. Con los AI Pods, LALIGA optimizó sus flujos de trabajo, eliminando cuellos de botella y acelerando los ciclos de decisión. Esto demostró ser fundamental para aumentar la eficiencia y la respuesta a las demandas del mercado, algo crucial en una industria tan competitiva como el deporte.

La IA tiene la capacidad para incrementar la velocidad de decisión en toda la organización.

La importancia del “humano en el circuito” en los sistemas agénticos

Integrar la IA en la toma de decisiones no significa prescindir del toque humano. La idea del “humano en el circuito” se volvió esencial. En LALIGA, la supervisión humana asegura que los sistemas de IA actúan en alineación con los objetivos estratégicos de la organización. Herramientas como el Calendar Selector, que permite planificar partidos de manera óptima, son ejemplos de cómo la IA puede facilitar la labor humana en lugar de reemplazarla.

Además, Globant implementó su plataforma de Enterprise AI, que aprovecha la computación acelerada para procesar grandes volúmenes de datos, lo que se traduce en beneficios tangibles. En el ámbito deportivo, esto se refleja en un aumento de hasta el 25% en los ingresos por jornada, optimizando no solo la organización de eventos, sino también los precios de las entradas y la asistencia al estadio.

Impacto y evolución futura de la IA en las empresas

Las métricas hablan por sí solas: más de 816 terabytes de datos son procesados para fortalecer la experiencia del espectador y mejorar el rendimiento en el campo. La integración de análisis en tiempo real permitió a LALIGA no solo tomar decisiones más informadas, sino también brindar una experiencia más rica y atractiva a su audiencia.

La relevancia de estas tendencias se manifiesta en el potencial transformador que presenta la IA para el futuro del trabajo y la productividad. Más allá del ámbito deportivo, las soluciones de IA están demostrando su eficacia en diversas industrias, empujando a las organizaciones a adoptar estrategias similares para mantenerse competitivas en un mundo cada vez más digitalizado.

En resumen, el caso de LALIGA con Globant ilustra cómo las empresas pueden definir su futuro a través de la adopción de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial. A medida que estas tendencias continúan evolucionando, es probable que el modelo AI Pods y otros enfoques similares se conviertan en estándares en el ámbito empresarial, marcando un camino hacia la reinvención y el crecimiento sostenible.