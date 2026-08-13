En un contexto donde la calidad de las transmisiones en vivo se volvió crucial, Globant presentó su solución ‘Synthetic Operator’, que promete revolucionar el monitoreo en la industria de medios y entretenimiento.

Esta herramienta se apoya en la inteligencia artificial (IA) para detectar anomalías en tiempo real, asegurando que las audiencias disfruten de una experiencia ininterrumpida y de alta calidad. La iniciativa se lanza en medio de crecientes expectativas sobre cómo la IA puede optimizar el consumo de contenido y mejorar la satisfacción del usuario.

Cómo Synthetic Operator redefine la calidad de las transmisiones en vivo

La compañía, que se posiciona como líder en soluciones digitales, ha desarrollado este sistema de AI Pods que combina agentes de IA con la supervisión de expertos. Synthetic Operator permite una identificación proactiva de problemas como pantallas negras o errores de audio, algo que podría poner en riesgo la confianza del público. Esta propuesta responde a un creciente desafío en la industria: mantener una operación que funcione sin contratiempos, incluso en periodos de alta demanda.

El monitoreo continuo y automatizado que ofrece Synthetic Operator libera a los empleados de tareas repetitivas. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también permite que los equipos se concentren en decisiones fundamentales, siempre poniendo la experiencia del usuario en el centro de la operación. Entre las capacidades destacadas se encuentra la gestión inteligente de incidentes, la cual incluye recomendaciones para solucionar problemas y escalamiento automático, lo que se traduce en un manejo más eficiente de las transmisiones.

Automatiza el monitoreo continuo y elimina tareas repetitivas.

Soluciones integradas para una experiencia de usuario mejorada

Uno de los factores que hacen atractivos a los AI Pods es su modelo de suscripción. Este sistema permite a las empresas acceder a equipos formados por agentes de IA, supervisados por expertos de Globant, lo que asegura calidad y trazabilidad en los procesos. Cada suscripción es medible en tokens, lo que delimita el consumo y maximiza los recursos disponibles. Esta metodología transforma el modo en que se consumen los servicios, rompiendo con el esquema tradicional de “horas-hombre”.

La aplicación de esta tecnología no solo busca proporcionar una solución de monitoreo más efectiva, sino que también plantea un cambio en la forma en la que las empresas de medios piensan en su relación con el consumidor. La capacidad para prevenir fallas en tiempo real tiene un efecto directo en la percepción del público, especialmente en un mercado tan competitivo como el del entretenimiento digital.

Tendencias hacia la transformación digital en los medios

La innovación que trae Synthetic Operator se alinea con la tendencia global de integrar inteligencia artificial en distintos sectores, impulsando la productividad y la adaptación a nuevas demandas del mercado. A medida que los medios digitales evolucionan, la dependencia de estas tecnologías se hace cada vez más evidente. Los consumidores esperan experiencias más personalizadas, sin interrupciones y las empresas deben adaptarse rápidamente para cumplir con esas expectativas.

La presencia de Globant en este ámbito, reconocida constantemente por sus avances en IA, marca un camino claro hacia el futuro del trabajo. Esto impacta no solo en la manera en que se producen los contenidos, sino en cómo se gestionan las relaciones con las audiencias, un aspecto primordial para el éxito de cualquier compañía en esta era digital.

En conclusión, el lanzamiento de Synthetic Operator promete cambiar las reglas del juego en la industria de medios y entretenimiento. La integración de la inteligencia artificial no solo mejora la calidad de la transmisión, sino que también permite que las empresas se centren en la innovación y en la satisfacción del cliente. A medida que más organizaciones adopten modelos como los AI Pods de Globant, será interesante observar cómo se redefine la interacción entre la tecnología y el consumo de contenidos en los próximos años.