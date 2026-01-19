ElectroWorld Group cerró 2025 con una facturación de casi u$s 50 millones tras comercializar más de 300.000 unidades en todo el país. La importadora de tecnología, fundada en 2008, completó su transformación hacia un modelo multicanal, beneficiada por la apertura económica que facilitó el ingreso de productos.

“Terminamos el año con casi 50 millones de dólares facturados. La mitad de nuestros productos se entregan el mismo día, y en la Argentina como máximo en tres días", explica Ana Clara Albert, COO de la compañía, en diálogo con Infotechnology.

De notebooks a scooters eléctricos: el portfolio completo

ElectroWorld comercializa un portfolio diversificado que abarca notebooks, tablets, auriculares, aspiradoras robot, balanzas digitales, parlantes, sillas gamer y scooters eléctricos. La compañía trabaja con marcas como Lenovo, HP, ASUS, Acer, Samsung y Xiaomi, esta última con un “lineal súper amplio” que incluye desde dispositivos móviles hasta productos de movilidad eléctrica.

“Trabajamos con marcas que en precio-calidad están muy bien representadas. Son productos de muy buena calidad sin que eso implique un costo excesivo”, destaca Albert. La estrategia apunta a “acercar la tecnología en un precio y calidad equilibrado”.

Garantía local: el diferencial frente a importaciones sin respaldo

Uno de los diferenciales que posiciona a ElectroWorld frente a importaciones informales es la garantía oficial de todos los productos que comercializa. “Nosotros damos garantía de todos los productos. Trabajamos muchísimo en la preventa y en la postventa acompañando a los usuarios”, explica Albert.

Los clientes pueden contactarse directamente con la empresa a través de líneas de atención telefónica y canales digitales. “Muchas veces por ser productos importados no está ese soporte y seguimiento hacia el cliente. Nosotros tomamos la garantía y, en todo caso, somos quienes después conversamos con la marca si hay que hacer alguna interacción”, agrega la COO.

Ana Clara Albert, COO de ElectroWorld, destaca que "la mitad de los productos se entregan el mismo día" en la Argentina.

El modelo de negocio combina tres pilares: e-commerce propio (electroworld.com.ar), marketplaces liderados por Mercado Libre como “fuente masiva”, y un canal corporativo dedicado a soluciones para empresas. Además, mantiene distribución a retail tradicional para zonas del interior donde este formato sigue siendo relevante, sumando presencia en marketplaces como Frávega y plataformas de bancos.

Kobo en la Argentina: exclusividad, precios y modelos disponibles

Entre las exclusividades que maneja ElectroWorld, la más reciente es el acuerdo con Rakuten Kobo para distribución y servicio técnico de e-readers. Según el último censo nacional (2022), el país registró 4,6 libros adquiridos por persona, con el 55% de los encuestados declarando leer más de cinco libros anuales.

“Nos pareció superinteresante esta alianza. Es un producto que está en el mercado hace mucho, pero faltaba una marca con representación oficial en el país”, señala Albert. La ejecutiva destaca que el consumo digital para lectura ya está naturalizado pero carecía de oferta especializada con garantía local.

Los Kobo Clara en versiones blanco y negro y color tienen ambos 16 GB de almacenamiento, con precios de $279.999 y $379.999, financiables en 12 cuotas sin interés. La versión color utiliza tecnología E Ink Kaleido para cómics y contenido infantil. En 2026 llegará el Kobo Libra Colour de 7 pulgadas, compatible con el Kobo Stylus 2.

“El reader está pensado para leer: no genera luz azul ni cansancio, la batería dura semanas y son resistentes al agua. No hay ruido digital, realmente puedes entrar en la lectura”, destaca Albert. El ecosistema incluye Kobo Plus, suscripción con más de 1,5 millones de ebooks por u$s 8,99 mensuales. La garantía local marca diferencia frente a Amazon Kindle, sin representación oficial.

Scooters Xiaomi: el producto estrella de fin de año

La otra apuesta destacada fueron los scooters eléctricos de Xiaomi, producto que la compañía retomó para fin de año. “Es temporada por un lado y por otro lado Navidad para aquellos que pueden hacer un regalo de ese nivel”, explica Albert.

La COO destaca la relación con Xiaomi: “Tenemos un lineal súper amplio y muy buena relación con la marca. En precio-calidad está muy bien representada, son productos de calidad sin costo excesivo”. Los scooters se sumaron a una oferta de movilidad eléctrica que experimenta crecimiento en las principales ciudades.

Con casi 20 años en el mercado y facturación de u$s 50 millones, ElectroWorld combina marcas masivas con exclusividades como Kobo y Cougar (sillas gamer), mientras la garantía local y logística express consolidan su propuesta frente a importaciones informales.