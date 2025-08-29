Redmi Note 14 Pro: 3 semanas con el nuevo gama media que busca conquistar la Argentina.

Al sacar el Redmi Note 14 Pro de la caja, la primera sensación es positiva. El acabado mate del modelo Midnight Black que probamos transmite una sensación de calidad que supera lo que uno esperaría de un dispositivo de esta franja de precio. Los 200 gramos se sienten bien distribuidos, y el grosor de 8,2mm hace que sea cómodo de sostener durante largas sesiones de uso.

Lo que más llamó nuestra atención inicialmente fue el enorme módulo circular de cámaras. Es inevitable tocarlo constantemente al manipular el teléfono, algo que se convierte en rutina después de unos días. Por suerte, el cristal que lo protege resiste bien las huellas, aunque recomendamos limpiarlo regularmente para mantener la calidad fotográfica.

La pantalla que te engancha desde el primer día

Tres semanas después del primer encendido, seguimos impresionados con esta pantalla. El panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1.5K es simplemente excelente. Los colores son vibrantes sin resultar artificiales, y el contraste infinito típico de OLED hace que ver series en plataformas de streaming sea un placer.

Pero donde realmente brilla es en exteriores. Esos 3000 nits de brillo pico no son marketing vacío: usamos el teléfono bajo el sol del mediodía en las plazas de Palermo sin problemas para leer mensajes o navegar. La fluidez de los 120Hz se nota especialmente al hacer scroll en Instagram o X, algo que después de estas semanas ya damos por hecho pero que al principio sorprende gratamente.

La app cámara hace que sea muy sencillo retratar momentos cotidianos. (Imagen: Martín Vecchio)

Un detalle que valoramos: el sensor de huellas en pantalla funciona rápido y preciso. En tres semanas, los fallos de reconocimiento se cuentan con los dedos de una mano.

Rendimiento del día a día: Bien pero sin maravillas

El MediaTek Dimensity 7300 Ultra hace su trabajo correctamente. En el uso diario-WhatsApp, Instagram, navegación web, algún que otro video en YouTube-el teléfono responde con fluidez. Las aplicaciones abren rápido y la multitarea funciona sin problemas gracias a los 8GB de RAM.

Donde empezamos a notar limitaciones es en gaming más intensivo. Probamos Call of Duty Mobile en configuración alta y, aunque es jugable, ocasionalmente aparecen pequeños tirones que rompen la inmersión. Para juegos casuales como Candy Crush o similares, sobra potencia.

Una observación después de estas semanas: el teléfono se mantiene fresco en uso normal, pero se entibia notablemente durante sesiones largas de gaming o al grabar videos en 4K.

La cámara de 200MP: nuestra experiencia real

Aquí es donde el Redmi Note 14 Pro realmente quiere destacar, y en general lo consigue. Después de cientos de fotos en estas tres semanas, podemos afirmar que la cámara principal es genuinamente buena para su precio.

El lente x0.5 permite captar sin problemas espacios grandes. (Imagen: Martín Vecchio)

Lo que nos gustó: en condiciones de buena luz, las fotos salen nítidas y con colores naturales. El modo de 200MP está fácilmente accesible (no como en otros teléfonos donde hay que buscarlo en menús), y la diferencia en detalle es notable cuando hacés zoom digital posterior.

Probamos especialmente el zoom 2x durante nuestras pruebas por los alrededores de Palermo, y los resultados son convincentes. Fotografiamos detalles del Parque Las Heras, y la calidad se mantiene sin degradación notable.

Las limitaciones que encontramos: el zoom 4x prometido es inconsistente. Funciona aceptablemente para objetos grandes, pero al fotografiar texto pequeño o detalles finos, aparece ese efecto "acuarela" que hace que todo se vea artificial.

La fotografía nocturna mejoró respecto a la generación anterior, pero sigue siendo el punto débil. En nuestras pruebas nocturnas por las calles de Palermo, las fotos son utilizables pero pierden detalle y aparece ruido visible.

Una autonomía que tranquiliza

Los 5500mAh se sienten en el uso diario. Durante estas tres semanas, nunca nos quedamos sin batería antes de llegar a casa. Con uso intensivo-muchas fotos, navegación, redes sociales, algo de gaming-llegamos cómodamente al final del día con 20-25% restante.

Los días de uso más moderado, el teléfono llegó sin problemas al segundo día. La carga rápida de 45W es correcta sin ser espectacular: de 0 a 100% tarda aproximadamente una hora y cuarto con el cargador incluido.

Software: HyperOS con más virtudes que defectos

HyperOS basado en Android 14 ofrece una experiencia más limpia que MIUI, aunque aún conserva algunas características típicas de Xiaomi. La integración con Google Gemini funciona bien, especialmente la función de búsqueda circular que usamos frecuentemente.

Detalle hecho con el lente x4, el más largo sin necesidad de ampliación digital. (Imagen: Martín Vecchio)

El principal problema inicial fueron las aplicaciones preinstaladas. Vienen juegos chinos, apps de booking, y otras que son irrelevantes para el usuario argentino. La buena noticia es que la mayoría se pueden desinstalar fácilmente.

Después de tres semanas: ¿nos quedaríamos con él?

La respuesta es sí, con matices. El Redmi Note 14 Pro es un teléfono que cumple en lo esencial y sorprende en algunos aspectos como la pantalla y la cámara principal. No es perfecto, pero por $649.999 ofrece una propuesta equilibrada.

Lo que más valoramos después del uso prolongado:

Pantalla excelente para multimedia

Batería confiable que no genera ansiedad

Cámara principal que da buenos resultados

Construcción sólida y resistencia IP68

Lo que cambiaríamos:

Más potencia de procesamiento para gaming

Mejor optimización del zoom 4x

Menos bloatware de fábrica

¿Para quién lo recomendamos?

Es ideal para usuarios que vienen de gama baja y buscan dar el salto a prestaciones más premium sin el precio de gama alta. También para quienes priorizan pantalla de calidad, buena autonomía y fotografía decente por sobre rendimiento gaming extremo. Sin embargo, no es la mejor opción para gamers intensivos o para quienes necesitan el último grito en rendimiento de procesador.

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro está disponible en Argentina por $649.999 con envío gratuito y 12 meses de garantía. Se puede adquirir en la tienda oficial online y en las tiendas físicas de Abasto, Unicenter y Palmas del Pilar.

2. La cámara produce imágenes nítidas incluso con poca luz. (Imagen: Martín Vecchio)