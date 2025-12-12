La firma japonesa Rakuten Kobo oficializó su llegada a la Argentina con el lanzamiento de sus lectores de e-books y su plataforma de suscripción para la lectura de libros.

El desembarco se produce mediante una alianza con Electro World Group (EWG), socio que asume la distribución de los nuevos e-readers de manera exclusiva en el país.

Cómo son los lectores de e-books de Kobo

Kobo inicia la comercialización de Kobo Clara, que llega con dos versiones: Kobo Clara Black & White, con 16 GB y el novedoso Kobo Clara Colour, de 32 GB que incluye su tecnología de pantalla a color basada en E Ink Kaleido.

Este modelo, integra una pantalla de 6 pulgadas, luz ComfortLight PRO, 32 GB de almacenamiento, conectividad WiFi y Bluetooth, resistencia al agua con certificación IPX8 y puerto USB-C. La autonomía de la batería puede durar hasta varias semanas, marcando un diferencial en el estándar de e-Readers.

Los nuevos Kobo Clara Black & White y Kobo Clara Colour ya están disponibles en Argentina con precios promocionales de lanzamiento de $ 279.999 y $ 379.999, respectivamente. Además, ambos modelos pueden adquirirse con financiación de hasta 12 cuotas sin interés, de acuerdo con las condiciones comerciales vigentes al momento de la compra.

El lector de e-books Kobo Clara Colour.

La línea se ampliará durante los primeros meses de 2026 con Kobo Libra Colour, un modelo con pantalla de 7 pulgadas y resolución de 300 ppp en blanco y negro y 150 ppp en color. Su superficie facilita la lectura de material académico, ilustraciones y contenido gráfico. El dispositivo incorpora 32 GB de almacenamiento, iluminación ComfortLight PRO, resistencia IPX8 y compatibilidad con Kobo Stylus 2, que se comercializa por separado.

Todos equipos se integran al ecosistema de Kobo Plus, que reúne hardware, catálogo digital, aplicación móvil para iOS y Android y lector web. Esta combinación es completamente innovadora para la categoría, ya que permite iniciar una lectura en un e-reader y continuarla desde un teléfono o una computadora, con sincronización automática del punto de lectura y preferencias de personalización.

Además, la tienda de Kobo permite comprar libros sueltos y el usuario puede cargar en el lector sus propios archivos.

El lector Kobo Libra Colour, de próximo lanzamiento en el país.

Una alianza para la expansión en la Argentina

“La capilaridad de Electro World nos permite ejecutar en Argentina la estrategia global de expansión de Kobo y posicionar nuestra línea premium de e-readers, consolidándonos como un actor clave en el crecimiento de la lectura digital en la región”, señaló Francisco Calero, Senior Account Manager de Rakuten Kobo.

Desde Electro World Group, Ana Clara Albert, COO de la compañía, destaca la relevancia del acuerdo: “La lectura digital dedicada sigue en expansión en Argentina. La incorporación de Kobo fortalece esta categoría y acompaña nuestro crecimiento como uno de los principales referentes tecnológicos del país”.

La alianza constituye un hito estratégico para ambas compañías: facilita a Kobo una presencia federal sostenida en el país y, al mismo tiempo, suma para Electro World Group una categoría en desarrollo que refuerza su posición dentro del ecosistema tecnológico local.