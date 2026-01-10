Netflix determinó que a partir del 15 de enero de 2026 dejará de funcionar en una amplia lista de televisores inteligentes y otros dispositivos que no cumplan con los nuevos requisitos técnicos de la plataforma.

La medida impactará principalmente en Smart TV fabricados antes de 2019, que ya no podrán reproducir series ni películas, ni descargar o actualizar la aplicación.

La decisión forma parte de una actualización global de Netflix orientada a mejorar la calidad de imagen, sumar funciones avanzadas y reforzar la seguridad digital, lo que deja fuera a muchos equipos antiguos que no pueden adaptarse a los nuevos estándares.

¿Qué televisores dejarán de tener Netflix desde enero de 2026?

La restricción alcanza a Smart TV fabricados antes de 2019, independientemente de la marca, siempre que no puedan cumplir con los nuevos requisitos de hardware y software que exige Netflix.

Entre los modelos más afectados aparecen televisores de Sony, Samsung, LG y Panasonic, especialmente aquellos que ya no reciben actualizaciones del sistema operativo ni parches de seguridad. Estos equipos quedarán imposibilitados de abrir la app o reproducir contenido a partir de la fecha límite.

¿Qué modelos específicos están en la lista de riesgo?

Dentro de Sony, los televisores de la línea Bravia identificados como KDL, XBR, W95 y X95 encabezan el listado de equipos que podrían perder el acceso. A ellos se suman distintos modelos de Samsung, LG y Panasonic fabricados antes de 2019.

Netflix recomienda ingresar al menú de ajustes del televisor para verificar tanto el año de fabricación como la versión del sistema operativo, y así confirmar si el equipo seguirá siendo compatible después de enero de 2026.

¿Por qué Netflix deja de ser compatible con estos televisores?

La plataforma explicó que la decisión responde a la evolución tecnológica del streaming. En los últimos años, Netflix incorporó mejoras en calidad de imagen, protección de datos y funciones interactivas que requieren mayor potencia de procesamiento, memoria y soporte de protocolos modernos.

Muchos televisores diseñados hace más de cinco años no cuentan con suficiente RAM, capacidad de cómputo ni actualizaciones de software, lo que impide ejecutar correctamente las versiones actuales de la aplicación y cumplir con los estándares de seguridad.

¿Qué otros dispositivos también perderán Netflix en 2026?

Además de los televisores, la medida alcanza a una serie de celulares y tablets que no pueden actualizarse a los sistemas operativos más recientes.

En Android, solo los dispositivos capaces de ejecutar Android 9 o superior seguirán siendo compatibles. Quedan fuera modelos como Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2.

En Apple, perderán Netflix los equipos que no soporten iOS 17 o iPadOS 17, ya que no podrán descargar ni ejecutar la versión actualizada de la app.

Netflix mantiene su aplicación actualizada para dar un entorno ágil y de calidad (Fuente: archivo).

¿Qué alternativas existen para seguir usando Netflix en equipos antiguos?

Quienes tengan televisores o celulares que pierdan compatibilidad pueden optar por dispositivos externos que se conectan por HDMI y permiten acceder a la versión actualizada de Netflix.

Entre las opciones más usadas están Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku, Chromecast o incluso consolas de videojuegos, que funcionan como reproductores independientes y evitan tener que cambiar de televisor.

¿Cómo saber si mi dispositivo dejará de funcionar con Netflix?

Netflix recomienda revisar dos datos clave desde el menú de ajustes del equipo:

La versión del sistema operativo

El año de fabricación del dispositivo

Si el televisor o celular no puede actualizarse a las versiones mínimas requeridas, será necesario recurrir a un reproductor externo o renovar el equipo para seguir accediendo al catálogo.