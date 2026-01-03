Durante la última década, los cines fueron perdiendo terreno en la industria cinematográfica ante la aparición de gigantes del streaming, tal como Netflix. Ahora, las salas podrían desaparecer para siempre ante una medida nueva que tomaría la empresa.

Precisamente, después de la adquisición de Warner Bros. Discovery (valorada en torno a los 83.000 millones de dólares y anunciada en diciembre de 2025), estarían a punto de cambiar la cantidad de días en que una película aparece en cartelera.

¿Por qué podrían desaparecer las salas de cine?

El motivo del revuelo: la plataforma estaría impulsando una ventana de exhibición en salas de solo 17 días para las futuras películas de Warner Bros. antes de llegar a su catálogo en streaming.

Esta propuesta, filtrada principalmente por el medio especializado Deadline y replicada en todo el mundo, representa un cambio radical respecto al modelo tradicional.

Vale destacar que las grandes cadenas de cines, como AMC, defienden que una ventana mínima de 45 días es esencial para que los estrenos sean rentables, permitan el boca a oreja y generen ingresos suficientes en taquilla.

Con solo 17 días (apenas dos fines de semana y algo más), muchas producciones podrían ver reducida drásticamente su recaudación en salas.

¿Por qué Netflix toma esta decisión?

Durante la pandemia (2020-2021), algunos acuerdos entre estudios y exhibidores ya experimentaron con ventanas de 17 días para pasar rápidamente a PVOD (vídeo bajo demanda premium de pago).

Netflix llevaría esta fórmula un paso más allá: tras esos 17 días, la película estaría disponible sin coste extra para sus más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo.

Ted Sarandos, co-CEO de la compañía, trató de calmar al público asegurando que la compañía no compra un estudio para dañar su valor y que mantendrán los estrenos en cines “con ventanas estándar de la industria” en una primera etapa.

Sin embargo, también indicó que estas ventanas deben “evolucionar” y ser más “amigables con el público”, unas declaraciones que en Hollywood se interpretan como sinónimo de acceso mucho más rápido al streaming.

¿Cómo impactará esta medida al cine?

Si confirman esta disminución de la venta por parte de Netflix, el efecto tendría diferentes consecuencias: