Cada vez son más las personas que descubren que la yerba usada puede tener una segunda utilidad dentro del hogar cuando se combina con un ingrediente que también suele estar presente en muchas cocinas: el bicarbonato de sodio.

La mezcla de bicarbonato y yerba usada ha adquirido notoria popularidad en el último tiempo por las desconocidas aplicaciones que se le pueden dar al interior del hogar.

Desde ayudar a neutralizar olores hasta colaborar en algunas tareas de limpieza, se convirtió en una alternativa práctica para quienes buscan aprovechar mejor los recursos que tienen a mano.

Mezclar yerba usada con bicarbonato de sodio: para qué recomiendan esta preparación

La principal razón para mezclar yerba usada con bicarbonato de sodio es que ambos ingredientes poseen propiedades complementarias. La yerba usada aporta una textura granulada que ayuda a remover suciedad adherida , mientras que el bicarbonato es conocido por su capacidad para absorber olores y facilitar la limpieza .

Al combinarlos, se obtiene una preparación sencilla para distintas tareas del hogar. Además, permite reutilizar un residuo que normalmente sería descartado, lo que lo convierte en una opción económica y sustentable.

La yerba usada aporta una textura granulada que ayuda a remover suciedad adherida, mientras que el bicarbonato es conocido por su capacidad para absorber olores y facilitar la limpieza. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

¿Cuáles son los usos más comunes de la mezcla de yerba usada con bicarbonato de sodio?

Uno de los usos más difundidos de la mezcla de bicarbonato de sodio con yerba usada es como desodorizante natural. Muchas personas la colocan en recipientes abiertos dentro de distintos ambientes.

Puede utilizarse en:

Heladeras.

Placares.

Zapateros.

Lavaderos.

Cerca del cesto de residuos.

También suele emplearse para colaborar en la limpieza de algunas superficies. La textura de la yerba puede ayudar a desprender restos de suciedad difíciles.

Cómo preparar correctamente la mezcla casera

Para mezclar yerba usada con bicarbonato de sodio se aconseja:

Utilizar yerba completamente seca. Agregar una o dos cucharadas de bicarbonato. Conservar la mezcla en un recipiente cerrado. Revisar periódicamente que no acumule humedad.

Si aparece olor agrio o señales de moho, lo mejor es desecharla y preparar una nueva.