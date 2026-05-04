Hace casi un año, la modelo y conductora Zaira Nara se asoció con dos amigos para lanzar su propia marca de yerba, Alba Nueva. Ahora, la empresa acelera sus planes y pone un pie en Chile y Uruguay. “Estamos dando nuestros primeros pasos para llevar la yerba a Uruguay, donde la piden un montón porque Zaira también es muy conocida allá. Ya estamos cerrando la exportación para estar ahí y en Chile en un par de meses”, dijo Laura Mozo, socia de la marca junto a su hermano Ariel Mozo. Alba Nueva se produce en Jardín América, Misiones, donde los hermanos Mozo tienen campos propios desde hace más de 15 años. Actualmente, cuentan con 4000 hectáreas de campo de las cuales 1000 están destinadas a la producción de yerba. Desde allí, fueron proveedores de grandes marcas como Playadito, Las Marías y Amanda, hasta que, debido a su alta capacidad productiva, decidieron asociarse con la modelo para lanzar la propia. “Con Zaira somos amigos hace varios años y ella siempre estuvo cerca de nuestro entorno. Decidimos que era una buena alianza trabajar junto a ella por el alcance que tiene”, agregó. La empresa se encarga de todo el proceso de elaboración, desde el cultivo del plantín en los campos, hasta el secado, el envasado, y su posterior comercialización. Recientemente, realizó una inversión de u$s 1 millón destinada a un secadero propio. Además, cuenta con depósitos en Buenos Aires desde donde distribuyen la yerba. En total, producen alrededor de 2 millones de kilo de yerba al año. “Somos conscientes de que algunas de las marcas que están en el top 10 de volumen de ventas anuales no cuentan con esa cantidad de producción propia. Eso nos entusiasma y nos potencia frente a la competencia”, apuntó Mozo. “Se hacen distintos procedimientos de preparación para que el plantín pueda ir al campo cuando se lo considera que está lo suficientemente maduro. Se espera su crecimiento para la primera cosecha y luego lo trasladamos a nuestro secadero. Una vez que eso sucede, se estaciona de manera natural durante alrededor de 12 meses. Finalmente, pasa al molino, se prepara el blend y se envasa para salir al mercado”, explicó. Actualmente, la marca se comercializa en almacenes, dietéticas y, desde comienzo de año, en Coto, con quienes tienen exclusividad hasta junio. De hecho, ya están en conversaciones con Cencosud para empezar a vender la marca en el conglomerado de capitales chilenos. Hoy, el medio kilo de yerba Alba Nueva tiene un valor de $ 3500. Además de la Argentina, la marca tiene presencia en Alemania y Nueva Zelanda. “Estuvimos en Alemania, en la feria de alimentos Anuga, lo que nos abrió las puertas al exterior. Ahora queremos seguir haciéndonos conocidos internacionalmente”, señaló. Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), durante el año pasado, el consumo interno de yerba mate alcanzó los 266 millones de kilos. En tal sentido, en base a los últimos datos disponibles, la líder del mercado, con una presencia superior al 20% es Establecimientos Las Marías, productora de marcas como Mañanita, Taragüí, Unión y La Merced. Le sigue, con un share superior al 15% la cooperativa correntina Leibig, dueña de Playadito. En tercer lugar, se ubica la marca cordobesa CBSé, que abarca, aproximadamente, el 8% del mercado.