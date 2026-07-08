El sarro en las canillas es un problema frecuente en baños y cocinas, sobre todo en zonas donde el agua tiene una alta concentración de minerales. En ese contexto, un truco casero ganó popularidad: frotar papel aluminio en las canillas para ayudar a eliminar las manchas y recuperar el brillo.

Aunque muchas personas lo utilizan por su bajo costo, los especialistas aclaran que no reemplaza una limpieza adecuada. Además, recomiendan evitar productos químicos muy agresivos, ya que pueden dañar el acabado metálico de la grifería.

Cómo usar papel aluminio para quitar el sarro de las canillas

El método es simple y no requiere productos especiales. Solo hay que hacer una bola con un trozo de papel aluminio y frotarla suavemente sobre las zonas donde se acumuló el sarro.

Uno de los trucos más recomendados para quitar el sarro de las canillas es frotarlas con un papel aluminio. (Foto: Archivo)

La fricción ayuda a desprender parte de los depósitos de cal y puede mejorar el aspecto de la superficie sin rayarla, siempre que se realice con cuidado.

Si las manchas son muy resistentes, conviene repetir el procedimiento antes de recurrir a limpiadores más fuertes.

Qué otros trucos sirven para eliminar el sarro de las canillas

Además del papel aluminio, existen otras alternativas caseras que también pueden dar resultado:

Aplicar jugo de limón y dejar actuar unos minutos.

Mezclar bicarbonato de sodio con vinagre para aflojar el sarro.

Limpiar con un paño suave antes de enjuagar con agua.

Estos métodos ayudan a remover la cal sin necesidad de utilizar productos demasiado abrasivos.

Cómo evitar que el sarro vuelva a aparecer

Los expertos coinciden en que la mejor forma de combatir el sarro es prevenir su acumulación.

Para lograrlo, aconsejan:

Secar las canillas después de cada uso.

Limpiarlas con frecuencia para que la cal no se adhiera.

Evitar limpiadores o esponjas muy abrasivas que puedan dañar el metal.

Con estos cuidados, las canillas conservan el brillo por más tiempo y se reduce la necesidad de realizar limpiezas profundas