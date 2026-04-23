En un contexto donde cada vez más personas buscan opciones económicas y amigables con el ambiente, los trucos caseros para el hogar cobran popularidad. Uno de los más destacados consiste en mezclar yerba mate usada con bicarbonato de sodio, una combinación sencilla que permite resolver distintas tareas de limpieza en el hogar. Aunque puede parecer inusual, esta preparación tiene varios usos inteligentes y aprovecha elementos que por lo general ya están disponibles en la casa. Juntos, funcionan como una alternativa natural y efectiva para el día a día. A continuación, los detalles sobre su preparación casera. La mezcla de la yerba usada con bicarbonato de sodio sirve para: La preparación de este truco casero es sencilla y consta de pocos pasos. Aunque es un método natural, conviene probarlo antes en una pequeña superficie y evitar frotar con demasiada fuerza para no dañarla. Si se conserva en un frasco cerrado de forma completa, la mezcla puede durar entre dos y tres semanas. Si aparece mal olor o moho, lo mejor es desecharla.