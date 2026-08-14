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Para quienes planean viajar desde el exterior a provincias argentinas como Mendoza, Río Negro o Misiones, hay un dato que conviene revisar con anticipación: la vigencia del pasaporte.

Las autoridades migratorias en las fronteras remarcan que este documento debe estar en regla al momento del ingreso, y que su vencimiento puede derivar en el rechazo de entrada.

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Qué exige cada país para ingresar

En Argentina, para ingresar como turista, los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente. Además, distintas fuentes oficiales y consulares señalan que el plazo mínimo de vigencia exigido para ingresar a la mayoría de los países suele ser de 6 meses.

Mendoza, Río Negro y Misiones prohíben el ingreso al país a todos los visitantes que posterguen la renovación del pasaporte.
Mendoza, Río Negro y Misiones prohíben el ingreso al país a todos los visitantes que posterguen la renovación del pasaporte.IA Gemini

A quiénes afecta esta exigencia

Es importante aclarar un punto central: esta regla no aplica a todos los viajeros por igual. Los ciudadanos de los países del Mercosur —como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia— pueden ingresar a presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte.

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La exigencia de un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses rige, principalmente, para los turistas extranjeros que no forman parte del bloque regional. Por eso, las autoridades migratorias recomiendan verificar este requisito con tiempo, ya que un pasaporte próximo a vencer puede ser motivo suficiente para que el ingreso al país sea rechazado.