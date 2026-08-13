Tokio busca voluntarios de personas que quieran vivir y trabajar allí por un millón de yenes.

El Gobierno de Japón mantiene activo su programa nacional de reubicación , que ofrece ayuda económica a quienes abandonan Tokio para vivir y trabajar en zonas rurales del país.

La iniciativa, conocida como Regional Revitalization Migration Support Grant, continúa vigente en 2026 y busca hacer frente a la escasez de mano de obra y el despoblamiento de las regiones alejadas de la capital .

Buscan voluntarios para vivir y trabajar en zonas rurales de Tokio con ingresos para toda la familia aceptan ciudadanos extranjeros. Freepik

Quiénes pueden solicitar la ayuda económica

El programa está dirigido a personas que vivan o trabajen en los 23 distritos centrales de Tokio, o que se trasladen desde allí hacia zonas rurales fuera del área metropolitana (Tokio, Saitama, Chiba y Kanagawa).

Entre los requisitos, se pide haber residido o realizado trayectos diarios hacia los 23 distritos durante al menos 5 de los últimos 10 años.

Las personas que se muden solas pueden recibir hasta 600,000 yenes (unos 3.770 dólares estadounidenses), mientras que los hogares con varios integrantes pueden acceder a un millón de yenes (6,290 dólares estadounidenses) más un millón adicional por cada hijo menor de 18 años. Esto significa que una familia con dos hijos podría recibir hasta 3 millones de yenes (18,870 dólares estadounidenses) en total.

Pueden acceder al subsidio quienes consigan empleo en los sectores agrícola, sanitario o de bienestar, quienes trabajen de forma autónoma, y también quienes mantengan su empleo en Tokio mediante teletrabajo una vez radicados en la zona rural.

Ciudadanos extranjeros y condiciones para acceder

El programa no restringe la participación por nacionalidad . Los ciudadanos extranjeros pueden acceder en las mismas condiciones que los ciudadanos japoneses, siempre que cumplan con los requisitos de residencia en el área de Tokio y cuenten con un estatus migratorio que habilite la residencia de largo plazo en el país, como visa de residencia permanente o de cónyuge/hijo de ciudadano japonés.

Quienes reciban la ayuda deben comprometerse a vivir en la nueva localidad durante al menos cinco años; de no cumplir ese plazo, deben devolver parte o la totalidad del monto recibido.

Los interesados pueden buscar empleo a través de los sitios web gestionados por los gobiernos de cada prefectura participante, donde la mayoría de las ofertas corresponden a pequeñas empresas locales.