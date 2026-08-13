Buscan voluntarios para vivir y trabajar en zonas rurales de Tokio con ingresos para toda la familia aceptan ciudadanos extranjeros.

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El Gobierno de Japón mantiene activo su programa nacional de reubicación, que ofrece ayuda económica a quienes abandonan Tokio para vivir y trabajar en zonas rurales del país.
La iniciativa, conocida como Regional Revitalization Migration Support Grant, continúa vigente en 2026 y busca hacer frente a la escasez de mano de obra y el despoblamiento de las regiones alejadas de la capital.
Quiénes pueden solicitar la ayuda económica
El programa está dirigido a personas que vivan o trabajen en los 23 distritos centrales de Tokio, o que se trasladen desde allí hacia zonas rurales fuera del área metropolitana (Tokio, Saitama, Chiba y Kanagawa).
Entre los requisitos, se pide haber residido o realizado trayectos diarios hacia los 23 distritos durante al menos 5 de los últimos 10 años.
Las personas que se muden solas pueden recibir hasta 600,000 yenes (unos 3.770 dólares estadounidenses), mientras que los hogares con varios integrantes pueden acceder a un millón de yenes (6,290 dólares estadounidenses) más un millón adicional por cada hijo menor de 18 años. Esto significa que una familia con dos hijos podría recibir hasta 3 millones de yenes (18,870 dólares estadounidenses) en total.
Pueden acceder al subsidio quienes consigan empleo en los sectores agrícola, sanitario o de bienestar, quienes trabajen de forma autónoma, y también quienes mantengan su empleo en Tokio mediante teletrabajo una vez radicados en la zona rural.
Ciudadanos extranjeros y condiciones para acceder
El programa no restringe la participación por nacionalidad. Los ciudadanos extranjeros pueden acceder en las mismas condiciones que los ciudadanos japoneses, siempre que cumplan con los requisitos de residencia en el área de Tokio y cuenten con un estatus migratorio que habilite la residencia de largo plazo en el país, como visa de residencia permanente o de cónyuge/hijo de ciudadano japonés.
Quienes reciban la ayuda deben comprometerse a vivir en la nueva localidad durante al menos cinco años; de no cumplir ese plazo, deben devolver parte o la totalidad del monto recibido.
Los interesados pueden buscar empleo a través de los sitios web gestionados por los gobiernos de cada prefectura participante, donde la mayoría de las ofertas corresponden a pequeñas empresas locales.