La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el calendario de pagos de junio y algunos jubilados recibirán un ingreso superior al habitual. El cronograma incluye el depósito del haber mensual, el aumento por movilidad, el aguinaldo y el bono extraordinario para quienes perciben los ingresos más bajos.

Entre las fechas confirmadas aparece el martes 9 y miércoles 10 de junio , una jornada clave para un grupo de beneficiarios que verá acreditados todos estos conceptos en una sola liquidación. Aunque el esquema de pagos mantiene la organización por terminación de DNI, este mes presenta particularidades debido a la combinación de incrementos y adicionales.

ANSES confirmó aumento, aguinaldo y bono para jubilados en junio

Los jubilados y pensionados recibirán en junio un incremento del 2,58% sobre sus haberes, de acuerdo con la actualización prevista por la fórmula de movilidad vigente.

El cronograma incluye el depósito del haber mensual, el aumento por movilidad, el aguinaldo y el bono extraordinario para quienes perciben los ingresos más bajos. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Migma__Agency

Además, ANSES abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, que corresponde a todos los beneficiarios del sistema previsional.

A esto se suma un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes cobran la jubilación mínima, una medida que busca reforzar los ingresos frente al contexto económico actual.

Qué jubilados cobran el martes 9 y miércoles 10 de junio según el calendario de ANSES

De acuerdo con el cronograma oficial, el martes 9 y el miércoles 10 de junio cobrarán los jubilados y pensionados que perciben la mínima y tienen DNI terminado en 1 y 2 , respectivamente.

Ese mismo día también recibirán sus haberes los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyos documentos finalicen en 2 y 3 .

Los depósitos incluirán de manera conjunta el haber mensual actualizado, el aguinaldo correspondiente y, en los casos que corresponda, el bono extraordinario de $70.000.

Cuánto cobran los jubilados con aumento, aguinaldo y bono

Los jubilados que perciben la mínima tendrán un haber de $403.317,99 tras el aumento del 2,58%. Con el bono de $70.000, el ingreso mensual alcanzará los $473.317,99.

A esa cifra se sumará el medio aguinaldo, estimado en $201.658, por lo que el total a cobrar llegará a $674.975 durante junio.

Entre los principales montos confirmados por ANSES se destacan:

Jubilación mínima: $674.975 con bono y aguinaldo.

PUAM: $553.981,59 con adicionales.

Pensiones No Contributivas: $493.483,89 con los extras previstos.

Jubilación máxima: haber de $2.713.948,17 más aguinaldo de $1.356.974.

De esta manera, junio se convierte en uno de los meses de mayores ingresos para millones de jubilados y pensionados, ya que confluyen el aumento por movilidad, el pago del aguinaldo y el bono extraordinario dispuesto para los sectores de menores ingresos.