La llegada del verano trae una noticia especialmente esperada por millones de jubilados y pensionistas en España. Durante junio, además de la mensualidad ordinaria, los beneficiarios del sistema contributivo reciben la paga extraordinaria de verano, lo que supone un ingreso doble en sus cuentas bancarias.

Aunque la normativa de la Seguridad Social establece que las pensiones deben estar disponibles durante los primeros días hábiles del mes siguiente, la mayoría de las entidades financieras adelantan el pago gracias a la información anticipada que reciben de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Como resultado, entre el 22 y el 25 de junio prácticamente todos los pensionistas tendrán abonadas tanto la prestación mensual como la paga extra.

¿Qué día cobrarán los pensionistas según su banco?

Los primeros en recibir el ingreso serán los clientes de varias entidades que han decidido adelantar el pago al lunes 22 de junio. Entre ellas figuran Bankinter, Unicaja y Caja Ingenieros, que abonarán tanto la pensión como la paga extraordinaria al inicio de esa semana.

¿Qué día cobrarán los pensionistas según su banco? Fuente: Shutterstock

El miércoles 24 de junio será el turno de los clientes de CaixaBank, que mantiene una política fija de pago el día 24 de cada mes, independientemente de que coincida con festivos o fines de semana. También se espera que Banco Santander realice el ingreso en esa misma fecha, siguiendo la práctica aplicada en meses anteriores.

Por su parte, el jueves 25 de junio concentrará el mayor volumen de pagos. Ese día abonarán las prestaciones entidades como BBVA, Ibercaja, ING, Kutxabank, Banco Sabadell, Abanca y Cajamar.

¿Por qué los bancos adelantan el pago de las pensiones?

La Seguridad Social dispone de un sistema de cuenta única centralizada que permite a las entidades colaboradoras conocer con antelación quiénes son los beneficiarios y cuál será el importe exacto de cada prestación. Gracias a esta información, los bancos pueden anticipar el ingreso antes de la fecha oficial de pago.

¿Por qué los bancos adelantan el pago de las pensiones? Shutterstock / ChatGPT

Esta práctica se ha convertido en una herramienta comercial para fidelizar a los clientes sénior, un segmento especialmente valorado por las entidades debido a la estabilidad de sus ingresos mensuales. Por ese motivo, muchas entidades anuncian con meses de antelación el calendario de abono de las pensiones.

En junio, además, el adelanto adquiere una relevancia especial porque coincide con la paga extraordinaria de verano. Salvo excepciones puntuales, los pensionistas recibirán en una única operación tanto la mensualidad ordinaria como la extra.

Lo que supone uno de los ingresos más elevados del año junto con el correspondiente al mes de noviembre, cuando se abona la paga extraordinaria de Navidad.