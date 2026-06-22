Notable: erigirán un contemporáneo túnel en Buenos Aires que transformará y facilitará el tránsito para siempre (foto: archivo)

Miles de pasajeros que viajan a diario entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano oeste cuentan desde esta semana con una nueva alternativa para llegar más rápido a destino. La línea Sarmiento reactivó un servicio expreso que reduce significativamente los tiempos de viaje y suma comodidades poco habituales en los trenes metropolitanos.

La propuesta busca agilizar uno de los corredores ferroviarios más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ofreciendo un recorrido con pocas detenciones y prestaciones similares a las de los servicios de larga distancia.

Cómo funciona el nuevo tren expreso

A diferencia de las formaciones convencionales, este servicio realiza únicamente tres paradas durante todo el recorrido: Once, Haedo y Moreno.

La reducción de estaciones permite disminuir los tiempos de traslado y ofrecer una opción especialmente atractiva para quienes se desplazan diariamente por trabajo, estudio o trámites.

Las nuevas formaciones utilizadas son similares a las que operan en algunos servicios ferroviarios de media y larga distancia, lo que representa una mejora en términos de confort para los usuarios.

Qué comodidades ofrece

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los pasajeros es el nivel de equipamiento disponible a bordo.

Entre las principales prestaciones se destacan:

Asientos reclinables.

Aire acondicionado.

Sanitarios.

Servicio de kiosco.

Mayor comodidad para viajes prolongados.

Estas características marcan una diferencia respecto de los trenes urbanos tradicionales y buscan mejorar la experiencia de viaje en uno de los ramales con mayor demanda del país.

Cuáles son los horarios

El servicio diferencial funciona actualmente los lunes, miércoles y viernes.

La línea Sarmiento reactivó un servicio expreso que reduce significativamente los tiempos de viaje y suma comodidades poco habituales en los trenes metropolitanos. Shutterstock

Desde Moreno hacia Once:

Salida: 6:29.

Paso por Haedo: 7:05.

Llegada a Once: 7:50.

Desde Once hacia Moreno:

Salida: 18:35.

Llegada a Haedo: 19:21.

Arribo a Moreno: 19:56.

Cuánto cuesta viajar

El valor del pasaje fue fijado en $ 2.600 por tramo.

Los boletos deben adquirirse con anticipación a través de los canales oficiales habilitados y no se venden a bordo de las formaciones.

Con esta iniciativa, el ferrocarril suma una alternativa orientada a quienes priorizan reducir los tiempos de viaje sin resignar comodidad, conectando la terminal de Once con el oeste del conurbano mediante un servicio más rápido y con mejores prestaciones.