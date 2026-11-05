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En una semana de señales hacia el sector más golpeado del programa económico - la industria- el ministro de Economía, Luis Caputo, le puso fecha a la segunda Ronda de Negocios RIGI. Será el 2 de diciembre en el predio de Tecnópolis en la provincia de Buenos Aires, con foco en proyectos de hidrocarburos.

“Luego del rotundo éxito de la primera Ronda RIGI en Santa Fe, donde conectamos más de 2500 proveedores locales con empresas mineras, anunciamos la segunda Ronda”, escribió el ministro de Economía en su cuenta de X, en la que también celebró un “bonus track”: “Contaremos con la presencia del presidente de la Nación Javier Milei”.

IMPORTANTE👇

Luego del rotundo éxito de la primera Ronda RIGI en Santa Fe, donde conectamos más de 2500 proveedores locales con empresas mineras, anunciamos la segunda Ronda.

Fecha: Miércoles 2 de diciembre

Provincia: Buenos Aires

Lugar: Tecnopolis

RIGIs: Hidrocarburos

Bonus… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 5, 2026

La iniciativa busca repetir la experiencia de la primera Ronda de Negocios RIGI, realizada el 29 de octubre en Rosario, que Economía impulsó por el malestar que se generó en el sector proveedor luego de que trascendiera que buena parte de los módulos del campamento del proyecto de cobre Vicuña en San Juan, serían fabricados en China y luego trasladados a la provincia para su montaje.

Aquella primera edición reunió a proveedores nacionales con grandes proyectos de minería, además de iniciativas de infraestructura y energía y contó con la presencia de la secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei.

Para la segunda edición, el foco estará puesto en el sector de hidrocarburos, uno de los principales destinos de las inversiones alcanzadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Analizando el mapa de proyectos aprobados hasta ahora, el sector hidrocarburos es el que más cantidad de inversiones genera en el RIGI. Nueve de los 27 proyectos aprobados por el RIGI corresponden al sector Petróleo y Gas, proyectan inversiones por u$s 46.158 millones - el 60% de la invresión total que contemplan, hasta ahora, los proyectos aprobados en el Régimen- y prevén generar 39.194 empleos directos e indirectos.

Si bien la mayor cantidad de los proyectos del sector se ubican en Neuquén y Río Negro- y una minoría en Buenos Aires y La Pampa-, territorio de la cuenca de Vaca Muerta, el evento se hará en la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Copyright 1999 Adobe Systems Incorporated Fuente: Copyright 1999 Adobe Systems Incorporated Federico Hamilton

La Secretaría de Comercio, que lleva adelante la gestión de estos eventos, eligió el predio de Tecnópolis como segundo escenario. En la primera ronda, que se llevó a cabo en Santa Fe, estuvo presente el gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro.

Para esta ocasión no se espera la presencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que lleva su propia agenda en el intento por canalizar el famoso “efecto derrame” del sector más beneficiado por el modelo económico de Javier Milei.

Un día antes, el 1° de diciembre, la provincia realizará con una intención similar la segunda edición de la Ronda de Negocios de la Industria Energética y Minera en La Plata, anunciada por Kicillof hace poco menos de un mes.

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