Montaje creado con ChatGPT y una imagen de EFE | El Cronista USA

El trámite se puede realizar por internet o por correo postal y requiere el pago de una tarifa, según la modalidad de presentación.

Los inmigrantes que viven en Estados Unidos y necesitan renovar su Green Card no tienen que viajar al extranjero ni acudir a una embajada o consulado estadounidense para hacerlo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) permite gestionar la renovación de la tarjeta de residente permanente dentro del país mediante el Formulario I-90, una solicitud que también sirve para reemplazar el documento cuando se pierde, es robado o contiene información incorrecta.

El procedimiento está dirigido, entre otros casos, a quienes tienen una tarjeta de residencia válida por diez años que ya venció o está próxima a hacerlo. La agencia permite presentar la documentación de forma digital o enviar una solicitud impresa, aunque exige cumplir con las instrucciones y abonar el importe correspondiente para evitar rechazos o demoras.

Cuánto cuesta renovar la Green Card en el Formulario I-90

El costo de renovar la Green Card depende de cómo se presente la solicitud. Según el tarifario de USCIS, los importes para el Formulario I-90 son:

Presentación online: US$415

Presentación por correo: US$465

Sin embargo, existen situaciones en las que el reemplazo de la tarjeta puede realizarse sin pagar la tarifa. Entre ellas se encuentran los casos en los que USCIS emitió la Green Card con información incorrecta por un error de la propia agencia o cuando la tarjeta fue devuelta a la entidad por no haber podido ser entregada al destinatario.

También hay una exención para ciertos residentes que cumplen 14 años y cuya tarjeta vencerá después de que cumplan 16.

La renovación de la Green Card no exige viajar fuera del país: el Formulario I-90 permite gestionar el reemplazo de la tarjeta directamente ante USCIS, desde Estados Unidos y sin necesidad de acudir a una representación diplomática estadounidense en el extranjero.

Cómo renovar la Green Card

USCIS ofrece dos alternativas para presentar el Formulario I-90: por internet o mediante un paquete enviado por correo postal. Ambas permiten iniciar el procedimiento sin salir del país .

Presentar la solicitud por internet

Es la vía mas económica. Para comenzar, el residente debe crear una cuenta en el portal oficial de USCIS y completar el Formulario I-90. Una vez dentro del sistema, podrá:

Completar y enviar la solicitud.

Pagar la tarifa correspondiente.

Consultar el estado del expediente.

Recibir notificaciones sobre el trámite.

Responder a eventuales solicitudes de evidencia.

Actualizar sus datos de contacto y dirección.

Enviar el Formulario I-90 por correo postal

Quienes prefieran realizar el trámite en papel también pueden imprimir y completar la solicitud para enviarla a USCIS. La dirección depende del servicio de mensajería utilizado:

USPS: USCIS, Attn: I-90, P.O. Box 21262, Phoenix, AZ 85036-1262.

FedEx, UPS y DHL: USCIS, Attn: I-90 (Box 21262), 2108 E. Elliot Rd., Tempe, AZ 85284-1806.

Cómo se paga la renovación

El método de pago depende de la modalidad elegida. Para las solicitud digitales, el sistema de USCIS dirige al usuario a la plataforma Pay.gov, donde puede completar la transacción.

Para las presentaciones por correo postal, la agencia establece que los solicitantes pueden utilizar:

Formulario G-1450: autoriza el cobro mediante una tarjeta de crédito o débito.

Formulario G-1650: permite realizar el pago mediante una transferencia ACH desde una cuenta bancaria estadounidense.

Quiénes pueden renovar la Green Card con el Formulario I-90

El Formulario I-90 está destinado a los residentes permanentes legales que necesitan renovar o reemplazar su tarjeta de residencia. No todos los inmigrantes tienen que utilizarlo: la razón por la que necesitan un nuevo documento determinar qué procedimiento seguir.

Pueden presentar solicitud quienes: