A tres días de la llegada de León XIV, la Iglesia argentina brindó este jueves una conferencia de prensa en la que dejó dos mensajes que conviven con cierta tensión.

Por un lado, pidió que la visita del Papa no se reduzca a una lectura política porque “la máxima atención está en el visitante”, comentó monseñor Marcelo Colombo, presidente del Episcopado en el encuentro. La referencia llegó luego de una observación acerca de que el presidente Javier Milei tuvo encuentro con referentes de distintas religiones durante los últimos días pero no hubo un encuentro formal con la Conferencia Episcopal Argentina, pese a todas las reuniones de coordinación que sí se están llevando adelante.

Conferencia Episcopal Argentina NA

El pasado lunes participó de dos eventos vinculados a la comunidad judía donde recibió una distinción, mientras que en el fin de semana estuvo en Neuquén para la inauguración de un templo evangélico ligado a la familia de la senadora de LLA Nadia Márquez.

“ En este momento estamos abocados a la visita, la máxima atención está en el visitante. Nos parece super oportuno subrayar que todo lo que hagamos es en auspicio del crecimiento en las relaciones entre instituciones ”, reforzó Colombo.

Pero, por otro lado, hubo un reclamo direccionado al Congreso para que los diputados y senadores “se pongan las pilas” y “no dejen morir” una iniciativa para combatir la ludopatía que cuenta con media sanción y que está por perder estado parlamentario a fin de mes.

Sobre el problema del avance del juego online entre los jóvenes, pero también vinculado a la drogadependencia, el secretario del Episcopado Raúl Pizzaro sostuvo que “ tenemos que ocuparnos nosotros de ellos, no solo el Gobierno. Entre todos tenemos que hacer una vida más humana y más digna, no quedarnos en algo político”, insistió.

Esta semana, la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) lanzó una petición para exigir que el proyecto de ley avance en el Congreso, sumando las voces de diversas organizaciones de todo el país que advierten sobre el avance de la ludopatía y los riesgos de las apuestas online para la salud mental y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

El proyecto en cuestión es el de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, que Diputados aprobó en noviembre de 2024 por iniciativa de bloques opositores y que perdería estado parlamentario el 30 de noviembre.

El oficialismo no lo acompañó y llegó a anticipar que lo vetaría. En mayo, el Gobierno envió al Senado un texto propio, enfocado en el juego ilegal y con menos controles sobre los operadores con licencia.

Vínculos y gestos

Ese pedido de no politizar llega en un contexto donde la política está muy presente. La Casa Rosada celebró el anuncio de la llegada del Papa, lo calificó de “histórico” y encargó al canciller Pablo Quirno recomponer la relación con el Vaticano y con el Episcopado.

En agosto, el Comité Nacional para la visita se reunió en Casa Rosada con funcionarios encabezados por Karina Milei, y a partir de allí se fueron intensificando los contactos multijurisdiccionales entre Ciudad, Nación y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Sin embargo, el presidente Javier Milei no recibió a los obispos que hoy conducen la CEA, mientras que en las últimas semanas sí tuvo encuentros con referentes de otras religiones. La asimetría no apareció en la conferencia de prensa en esos términos.

Los obispos prefirieron el lenguaje de la bienvenida: la Iglesia quiere recibir a todos, dijeron, en “una mesa tendida ” para quien se acerque, y destacaron la importancia de compartir la experiencia con otras religiones. También subrayaron que todo lo que se haga durante la visita es un auspicio para el crecimiento de las relaciones entre instituciones.

El Papa León XIV (aciprensa Daniel Ibañez)

Una agenda social

El mensaje de fondo que busca dejar la Iglesia es más social que logístico. Los obispos insistieron en que la Iglesia se concibe como “servidora de la humanidad” y que el magisterio reciente profundiza el camino abierto por el Concilio Vaticano II, de mayor inserción en el mundo contemporáneo.

Pidieron atención a la vulnerabilidad, en particular a las personas con discapacidad, y señalaron que la sociedad tiene dificultades para sostenerla. Allí invocaron el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, el del juicio final, donde Jesús mide a las personas por cómo trataron al hambriento, al enfermo, al extranjero y al preso, como mandato para acompañar a los más vulnerables

En ese marco apareció el problema de la ludopatía, que la Iglesia ubica entre los problemas que no deben quedar invisibilizados, junto con la drogadependencia. Anticiparon que en Luján habrá un lugar especial reservado para los Hogares de Cristo, que trabajan en el tratamiento de las adicciones.

Los cuidados del Papa

Los obispos reconocieron que las dudas sobre la salud del Papa enfriaron al principio las inscripciones para participar de los eventos, pero aseguraron que el ánimo se recuperó a medida que se acerca la fecha.

Pizarro aclaró que no hay indicaciones especiales sobre su estado y que se tomarán recaudos en los desplazamientos más exigentes. También lo describieron como un hombre “muy moderado” y que pidió de manera especial el contacto con los jóvenes.

A los fieles les pidieron sentido común: “caminar juntos, no llevar carteles grandes, cuidarse entre todos”, y sobre todo mantener un “espíritu de peregrinos ”, porque pueden ser días de calor y de incomodidad ante las masivas movilizaciones.

El homenaje a Francisco

El lunes por la tarde estará dedicado específicamente a un homenaje a Francisco. León XIV cuando aún era identificado como Robert Prevost fue su acompañante en los últimos años y uno de sus colaboradores más cercanos, y presidió la Comisión Pontificia para América Latina.

Ese día habrá un encuentro privado del Papa con los obispos como conjunto, en la Catedral Metropolitana, uno de los lugares más ligados a la trayectoria de Jorge Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires.

Vatican News

Los mensajes de Francisco, adelantaron, estarán presentes a lo largo del viaje. Será la primera visita de un Papa desde 1987, por lo que el entusiasmo es muy grande.