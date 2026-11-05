Elegir una protección absorbente no debería reducirse a buscar el producto con mayor capacidad. El nivel de movilidad, el momento del día, la facilidad de cambio, el ajuste al cuerpo y la discreción pueden influir en qué formato resulta más conveniente para cada persona.

No todas las situaciones requieren el mismo tipo de protección. Una persona que necesita resolver pérdidas puntuales durante una salida puede buscar una alternativa diferente de quien necesita mayor cobertura durante períodos prolongados. Por eso, conocer las características de cada formato permite tomar una decisión más acorde con las necesidades cotidianas.

Apósitos, pants y pañales: qué diferencia hay

Los apósitos son una alternativa pensada para quienes necesitan una protección localizada y pueden resultar prácticos para pérdidas leves u ocasionales. Su formato permite colocarlos dentro de la ropa interior y cambiarlos con facilidad cuando es necesario.

Los pants o ropa interior descartable, en cambio, tienen una estructura similar a la ropa interior convencional y pueden facilitar la colocación y el recambio, especialmente para quienes mantienen una rutina activa y buscan una solución que acompañe sus movimientos durante el día.

Los pañales para adultos ofrecen una cobertura diferente y pueden ser una alternativa cuando se necesita una mayor superficie de protección. Su formato también puede facilitar el manejo de determinadas situaciones en las que el cambio requiere asistencia.

Foto: creada con IA por El Cronista. Newsan-HIT

Un estudio publicado en Health Technology Assessment comparó distintos diseños de productos absorbentes y analizó variables como filtraciones, comodidad, discreción, facilidad de colocación, preferencias y costos. La investigación concluyó que no existe un único diseño que sea superior para todas las personas y situaciones. Las preferencias y el desempeño variaron según factores como el nivel de incontinencia, la movilidad y el contexto de uso.

Qué características evaluar antes de elegir

Además del formato, existen otros atributos que pueden hacer la diferencia en el uso cotidiano. La absorción, el ajuste, la comodidad, la facilidad para realizar el cambio y la discreción son algunos de los aspectos que pueden compararse antes de elegir.

En esta categoría se encuentra HIT, la marca propia de consumo masivo de Newsan, que cuenta con un portafolio integrado por pants, pañales y apósitos en distintos talles. La propuesta contempla diferentes alternativas para acompañar las necesidades de las personas mayores de 65 años que mantienen una vida activa.

Entre sus características, los productos incorporan tecnología StayDry, desarrollada para favorecer una absorción rápida y reducir la sensación de humedad. También cuentan con control de olores, una característica orientada a aportar mayor discreción durante el uso.

Otro de los atributos de la línea es el indicador de humedad, que permite reconocer cuándo corresponde realizar el cambio. Se trata de una característica que puede facilitar la organización de la rutina, especialmente cuando se busca resolver esta necesidad de manera práctica y sin interrumpir las actividades.

El objetivo no es encontrar un producto universal, sino elegir una protección que se adapte a la rutina y permita mantener las actividades cotidianas con comodidad y discreción. En ese sentido, contar con diferentes formatos dentro de una misma categoría amplía las posibilidades de elección y permite ajustar la protección a cada situación.

HIT cuenta con una línea de soluciones para la incontinencia dirigida a personas mayores de 65 años con una vida activa. Su propuesta incluye un portafolio de pants, pañales y apósitos en distintos formatos y talles, que incorporan tecnología StayDry para favorecer una absorción rápida y reducir la sensación de humedad. La línea también cuenta con indicador de humedad y control de olores, características que buscan facilitar el uso cotidiano y aportar mayor discreción para acompañar diferentes actividades.

La elección final dependerá de las necesidades de cada persona y de las indicaciones correspondientes a cada producto. Cuando los escapes son nuevos, frecuentes o cambian respecto de lo habitual, también resulta recomendable realizar una consulta profesional para determinar su causa y conocer las alternativas disponibles.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.