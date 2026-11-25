Comparación de dos ventiladores, uno de pie y otro de techo.

Con la llegada de las altas temperaturas, elegir un ventilador adecuado puede marcar la diferencia para mantener los ambientes frescos durante el verano.

Entre las opciones más utilizadas aparecen los modelos de techo y los de pie, que presentan diferencias en potencia, distribución del aire, instalación y comodidad. Aunque ambos permiten generar una corriente de aire, no funcionan de la misma manera ni responden a las mismas necesidades.

Según explica el portal especializado Electrocosto, la elección depende principalmente del tamaño de la habitación, el espacio disponible y el tipo de ventilación que se busca.

Ventilador de techo o de pie: cuál refresca más una habitación

La principal diferencia está en la forma en que distribuyen el aire, ya que los ventiladores de techo lo impulsan desde arriba y permiten generar una corriente más uniforme en todo el ambiente. Por eso, suelen ser una alternativa conveniente para habitaciones grandes o espacios donde se busca una circulación constante.

Un ventilador de pie de color negro y otro de techo en color blanco. Fuente: Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Los ventiladores de pie, en cambio, concentran el flujo de aire hacia una zona determinada. Esto permite dirigir la corriente hacia una persona o un sector específico, aunque su efecto es más localizado y no necesariamente alcanza a todo el ambiente.

Cuál tiene mayor potencia y consume menos espacio

Los ventiladores de pie suelen ofrecer mayor potencia que los de techo y tienen la ventaja de que pueden trasladarse fácilmente de una habitación a otra. Además, son más económicos en general y no requieren una instalación fija.

Los modelos de techo, por su parte, permiten ahorrar espacio porque no ocupan lugar en el suelo. También suelen destacarse por su funcionamiento silencioso y su eficiencia energética frente a otras alternativas de climatización. Algunos incorporan iluminación, por lo que cumplen una función adicional dentro del ambiente.

Qué tipo de ventilador conviene elegir para combatir el calor

La elección depende del uso que se le quiera dar, de modo tal que para refrescar una habitación completa y mantener una circulación de aire más pareja, el ventilador de techo puede ser una opción adecuada.

En cambio, si se necesita una corriente directa, mayor potencia y la posibilidad de mover el equipo entre distintos ambientes, el ventilador de pie ofrece más flexibilidad.

No obstante, ambos permiten aliviar la sensación de calor, pero conviene evaluar las características del espacio antes de decidir en base a los gustos y comodidades de cada persona.