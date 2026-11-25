El calendario del año que viene proyecta cuatro feriados que caerán el fin de semana.

A la espera de que el Poder Ejecutivo nacional oficialice mediante decreto el cronograma definitivo y fije los hasta tres días no laborables con fines turísticos, la proyección del calendario de feriados 2027 en Argentina permite anticipar al menos ocho fines de semana largos. Este esquema surge de aplicar de forma directa los feriados inamovibles y las reglas de traslado establecidas en la Ley 27.399.

De acuerdo con la distribución del almanaque, el año contará con seis fines de semana largos de tres días, uno de cuatro días por Carnaval y un bloque especial en marzo que podría extenderse hasta cinco jornadas consecutivas si se combina el Día de la Memoria con Semana Santa.

Además, el Gobierno nacional conserva la facultad de trasladar el Día de la Soberanía Nacional o incorporar jornadas turísticas que podrían sumar nuevas fechas de descanso.

Cuáles son los ocho fines de semana largos proyectados para 2027

Sin contar eventuales puentes turísticos aún pendientes de definición oficial, la combinación de feriados nacionales inamovibles y trasladables conforma los siguientes ocho fines de semana largos a lo largo de 2027:

Del viernes 1 al domingo 3 de enero: fin de semana largo de tres días por el feriado inamovible de Año Nuevo.

Del sábado 6 al martes 9 de febrero: descanso extendido de cuatro días por los feriados inamovibles de Carnaval, que caen lunes 8 y martes 9.

Del viernes 26 al domingo 28 de marzo: fin de semana largo de tres días por Viernes Santo, que puede ampliarse a cinco días desde el miércoles 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para quienes tengan libre el Jueves Santo 25 de marzo como día no laborable.

El año contará con seis fines de semana largos de tres días, uno de cuatro días por Carnaval y un bloque especial en marzo que podría extenderse hasta cinco jornadas consecutivas. Shutterstock

Del viernes 2 al domingo 4 de abril: descanso de tres días por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Del sábado 19 al lunes 21 de junio: fin de semana largo de tres días por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, cuya fecha original del jueves 17 pasa al lunes 21, pegado al domingo 20 en que se conmemora el Día de la Bandera.

Del viernes 9 al domingo 11 de julio: descanso de tres días por el feriado inamovible del Día de la Independencia.

Del sábado 14 al lunes 16 de agosto: fin de semana largo de tres días por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín del martes 17 al lunes 16.

Del sábado 9 al lunes 11 de octubre: descanso de tres días por el corrimiento del Día del Respeto a la Diversidad Cultural del martes 12 al lunes 11.

Qué cuatro feriados caen en fin de semana en 2027

El calendario de 2027 presenta cuatro feriados nacionales que coinciden con sábado o domingo: el 1 de mayo por el Día del Trabajador cae sábado, el 20 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano cae domingo, el 20 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional cae sábado y el 25 de diciembre por Navidad también cae sábado.

Mientras que los feriados inamovibles no se corren, el Decreto 614/2025 habilita a la autoridad de aplicación a trasladar los feriados trasladables que coincidan con sábado o domingo al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior, lo que abre la puerta a que el 20 de noviembre genere un noveno fin de semana largo si así lo dispone el Ejecutivo.