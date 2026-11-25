El presidente Javier Milei viajará esta noche a Asunción para mantener mañana su primer encuentro presencial con el mandatario paraguayo, Pedro Alliana. Será una visita breve: el jefe de Estado parte con una comitiva reducida, encabezada por el canciller Pablo Quirno, a la que se sumará en la capital paraguaya el embajador argentino Guillermo Nielsen. El regreso a Buenos Aires está previsto para el mismo jueves.

El viaje cumple un compromiso que ambos presidentes asumieron el 13 de noviembre en una conversación telefónica. En esa llamada, Milei le deseó éxito a Alliana en su gestión, le transmitió el apoyo de la Argentina en la nueva etapa y le aseguró que en el país tiene “un socio, un aliado y un amigo”.

Los dos mandatarios se comprometieron a profundizar la agenda bilateral, con más cooperación política, económica y comercial, y acordaron verse pronto en Asunción o en Buenos Aires. Tras la llamada, Milei la definió en sus redes sociales como una “excelente y cálida conversación”.

La visita tuvo una instancia preparatoria el 19 de noviembre en Asunción. Ese día, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, recibió al vicecanciller argentino para repasar la agenda bilateral y hemisférica y los desafíos regionales. En la audiencia se reiteró el respaldo de Milei al gobierno de Alliana. Luego, las conversaciones siguieron en la Subcomisión de Asuntos Políticos, con el viceministro paraguayo Víctor Verdún. Allí las delegaciones acordaron sostener la agenda bilateral en la línea que habían fijado los presidentes y destacaron la convergencia política entre ambos gobiernos.

Jura del nuevo gobernante de Paraguay poco después de la destitución, en un juicio político, de Santiago Peña, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank. Fuente: EFE Juan Pablo Pino

En la Cancillería argentina sostienen que el llamado presidencial, la reunión de vicecancilleres y la visita llegaron en pocos días, y lo presentan como una muestra de la solidez del vínculo y del compromiso de los dos gobiernos al más alto nivel. Según destacaron desde el Palacio San Martín, Paraguay es un socio y aliado estratégico en la región, con una agenda que se trabaja en tres niveles: bilateral, regional y hemisférico. La relación, según la definición oficial, es una política de Estado.

Los ejes de la reunión

En la reunión preparatoria se definieron los temas que tratarán los presidentes. Según supo El Cronista, el primero es la conectividad y la infraestructura, con eje en la Hidrovía Paraguay-Paraná, la vía por la que sale buena parte del comercio exterior paraguayo hacia el Atlántico . Ese capítulo incluye también la cooperación energética, un terreno donde los dos países comparten la represa binacional de Yacyretá.

El segundo eje es la seguridad: la cooperación contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. El tercero apunta a la frontera y a los asuntos consulares, con foco en las necesidades de las comunidades de las zonas limítrofes. Por último, los mandatarios repasarán los asuntos regionales y multilaterales, sobre la base de lo que ambas cancillerías llaman principios, valores e intereses comunes.

La agenda incluye además un encuentro con el sector privado y el empresariado paraguayo. En el Gobierno lo plantean como un reflejo del peso que tienen el comercio, la inversión y la iniciativa privada en la relación bilateral.

Un aliado en un país en crisis

Alliana llega a la reunión tras menos de tres semanas en el cargo. El 6 de noviembre, el Senado paraguayo destituyó a Santiago Peña en un juicio político por mal desempeño de funciones, con 44 votos . La acusación se basó en el colapso de Ueno Bank, cuyo cierre dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

Peña había presentado su renuncia el día anterior, pero el Congreso no la trató por falta de quórum y el proceso siguió adelante. El expresidente quedó detenido en su residencia de Asunción poco después de la votación. Alliana, que era su vicepresidente, juró ese mismo día y completará el mandato hasta agosto de 2028. Un día antes, la Cámara de Diputados había archivado un pedido de juicio político en su contra.

La caída de Peña tuvo impacto directo en la política exterior de Milei. El exmandatario paraguayo era el presidente del Mercosur con el que más veces se había reunido el jefe de Estado argentino. Milei visitó Asunción en abril de 2025 para una bilateral con Peña, volvió en septiembre de ese año para hablar en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y en enero de 2026 asistió en la capital paraguaya a la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En los primeros días tras la destitución, ni la Casa Rosada ni la Cancillería se pronunciaron sobre el cambio de autoridades en Asunción. Luego, Quirno fijó la posición oficial: sostuvo que Paraguay atravesó “una situación interna que resolvió bajo sus canales institucionales”, aseguró que las relaciones con el país vecino son “excelentes” y anticipó el llamado entre los presidentes.

La pulseada regional

La visita también se lee en el tablero del Mercosur. El viaje llega un día después de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva confirmara que su embajador, Julio Bitelli, no regresará a Buenos Aires. La relación entre ambos países sigue tensa desde la reelección de Lula frente a Flávio Bolsonaro, el candidato que contaba con la simpatía de Milei.