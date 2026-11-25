En las celebraciones de fin de año no puede faltar una buena picada. Ya sea para una reunión con amigos o una cena en familia, una tabla de quesos y fiambres resuelve parte de la mesa sin tener que hacer grandes preparaciones con cada producto por separado.

Con la llegada de las fiestas, este tipo de propuestas gana protagonismo porque permite sumar variedad a la mesa y compartir diferentes sabores en una misma preparación. Las distintas combinaciones incluyen desde productos clásicos, como jamón, salame y mortadela, hasta alternativas como queso brie, queso azul, lomo ahumado y mortadela con pistacho.

Tres picadas con quesos y fiambres

La primera alternativa combina mortadela, queso sardo, salame milán, jamón cocido, queso tybo y jamón crudo. Es una propuesta con algunos de los sabores clásicos de una picada tradicional y una selección equilibrada entre quesos y fiambres.

La segunda variedad suma una selección más amplia de productos: queso gruyere, queso pategrás, salame milán, lomo ahumado, mortadela feteada, bondiola feteada, jamón cocido, queso tybo, jamón crudo y queso brie. La combinación incorpora diferentes texturas y sabores, desde fiambres clásicos hasta quesos de mayor intensidad.

La tercera opción también incluye diez productos y está compuesta por queso gruyere, queso pategrás, jamón cocido natural, salame milán, queso azul, lomo ahumado, mortadela con pistacho, queso tybo, jamón crudo y queso brie. Entre sus ingredientes se destacan el queso azul y la mortadela con pistacho.

Imagen ilustrativa de las picadas con quesos, embutidos y fiambres dispuestos en bandejas. Fuente: COTO, modificada con IA por El Cronista.

Dos opciones para una picada solo de quesos

Además de las alternativas con fiambres, hay dos variedades exclusivamente de quesos. Una de ellas combina queso pategrás, queso sbrinz, también conocido como reggianito, queso azul, queso gouda y queso pimentino.

La otra tabla de quesos reúne queso azul, queso parmesano, queso gouda, queso pimentino, queso holanda y queso brie. Ambas propuestas permiten armar una mesa centrada en quesos con diferentes sabores, aromas y texturas.

Cuánto cuestan las picadas de quesos y fiambres

Las tres variedades que combinan quesos y fiambres tienen precios de $26.999, $28.999 y $29.999, de acuerdo con la selección de productos. Todas son de aproximadamente 1 kilo y están pensadas para compartir entre 4 y 5 personas.

Las opciones forman parte del surtido disponible en las sucursales de COTO, por lo que la elección puede hacerse de acuerdo con los gustos de los invitados y el tipo de encuentro.

Las diferentes combinaciones permiten elegir entre una picada clásica de quesos y fiambres, alternativas con productos ahumados y sabores más intensos o una propuesta exclusivamente basada en quesos. Para una despedida laboral, un brindis con amigos o una reunión familiar, las picadas listas para servir ofrecen una manera sencilla de sumar variedad a la mesa durante las celebraciones de fin de año.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.