Circular por encima de los 60 kilómetros por hora en las avenidas de la Ciudad de Buenos Aires puede representar un importante gasto para los conductores. La normativa porteña establece sanciones económicas para quienes no respeten las velocidades máximas y contempla descuentos de puntos en el sistema de scoring.

Las infracciones pueden ser detectadas mediante cámaras de fiscalización electrónica, que registran la velocidad del vehículo y generan información para la confección del acta correspondiente.

De esta manera, los conductores pueden recibir una multa sin necesidad de que un agente de tránsito los detenga en el momento de la infracción.

Multas por exceso de velocidad en CABA: cuánto deben pagar los conductores que superen los 60 km/h

El artículo 6.1.28 de la Ley 451, que establece el Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, determina las sanciones económicas para quienes no respeten las velocidades máximas permitidas.

Las multas se calculan según el porcentaje de exceso y contemplan tres escalas:

150 unidades fijas (UF): cuando el exceso es de hasta un 30% sobre la velocidad máxima permitida.

250 unidades fijas (UF): cuando se supera en más de un 30% el límite establecido, hasta los 140 km/h.

Entre 400 y 4.000 UF: cuando el vehículo circula a más de 140 km/h, independientemente del tipo de arteria.

Con el valor de la unidad fija vigente en noviembre de 2026, de $1.173,08, las sanciones económicas equivalen a $175.962, $293.270 y entre $469.232 y $4.692.320, respectivamente.

Scoring en CABA: cuántos puntos pierde el conductor por exceder la velocidad permitida

La infracción contempla una multa y la reducción de puntos en la licencia de conducir. Fuente: Imagen Ilustrativa. El Cronista Argentina.

Además de la sanción económica, los conductores pueden sufrir un descuento en el puntaje de su licencia. El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores establece un saldo inicial de 20 puntos para quienes tienen un registro emitido por el Gobierno porteño.

La cantidad de puntos que se descuentan depende de la gravedad de la infracción. Según el régimen actualmente vigente, los excesos de velocidad contemplan dos situaciones:

5 puntos: cuando el conductor supera entre un 10% y un 30% la velocidad máxima permitida.

10 puntos: cuando el exceso supera el 30% del límite establecido.

En una avenida con una velocidad máxima de 60 km/h, esto significa que quienes circulen a más de 66 km/h y hasta 78 km/h pueden perder 5 puntos. En cambio, quienes superen los 78 km/h pueden recibir un descuento de 10 puntos.

Fotomultas en las avenidas de CABA: qué información registran las cámaras de tránsito

Los dispositivos electrónicos permiten detectar infracciones sin que sea necesario detener al vehículo en el momento del hecho. Cuando se registra un exceso de velocidad, la evidencia obtenida sirve para confeccionar el acta.

El registro fotográfico debe permitir identificar el vehículo y contener información fundamental para verificar la infracción, como:

Fecha y hora en que ocurrió el hecho.

Ubicación exacta del control.

Velocidad registrada del vehículo.

Velocidad máxima permitida en ese tramo.

Identificación del equipo de medición.

Información sobre la calibración del dispositivo.

De esta manera, la autoridad puede contar con los elementos necesarios para tramitar la infracción y notificar al responsable.

Cómo consultar si tenés multas por exceso de velocidad en CABA

Los conductores pueden verificar si tienen infracciones pendientes a través del sistema oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Para realizar la consulta, deben ingresar al portal de Consulta de Infracciones de Tránsito y Scoring y completar la búsqueda con el número de DNI o la patente del vehículo.

El sistema permite conocer las multas registradas, consultar el puntaje disponible en la licencia y acceder a las opciones para resolver las infracciones pendientes.