Carlos Llull, experto en climatización: “Si tuviera que elegir para mi casa entre un aire acondicionado o un ventilador, lo tengo claro”

En plena ola de calor, la duda sobre qué sistema es más eficiente para refrescar el hogar genera un intenso debate entre los consumidores. Elegir entre el consumo eléctrico reducido de un ventilador o el aire acondicionado es una de las decisiones más recurrentes del verano.

Para resolver esta incógnita, los consejos de eficiencia energética en el hogar cobran más relevancia que nunca. Ante esta disyuntiva, el reconocido instalador y divulgador técnico Carlos Llull ofrece la respuesta definitiva para optimizar el gasto de luz sin renunciar al máximo confort térmico.

Carlos Llull, experto en climatización: “Si tuviera que elegir para mi casa entre un aire acondicionado o un ventilador, lo tengo claro” Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué es mejor: un aire acondicionado o un ventilador de techo?

Según ha explicado el propio Carlos Llull a través de sus canales oficiales de divulgación en YouTube e Instagram (@soycarlosllull), no se trata de elegir una opción excluyente. Comparar un aparato con otro “no es una comparación justa” porque sus funciones son totalmente distintas.

El experto señala que el aire acondicionado se encarga de extraer el calor y bajar la temperatura real del entorno enfriando las paredes y la estructura. En cambio, el ventilador de techo “no baja la temperatura del aire ni un solo grado”, sino que genera una corriente constante que evapora la humedad de la piel y reduce la sensación térmica.

¿Cómo funciona la combinación perfecta entre aire y ventilador?

La solución idónea que propone el técnico consiste en usar ambos dispositivos al mismo tiempo. Como el aire frío es más pesado y tiende a acumularse cerca del suelo, el ventilador de techo actúa homogeneizando la temperatura y eliminando las bolsas de aire caliente.

Esta sinergia permite ajustar el termostato del equipo inverter a 25 °C o 26 °C manteniendo la misma frescura. Según las explicaciones del especialista en sus redes sociales, por cada grado que se sube el termostato, el gasto eléctrico se reduce entre un 6% y un 8%.

¿Cuánto consume realmente un ventilador de techo encendido toda la noche?

Uno de los principales mitos desmentidos por el divulgador en sus perfiles digitales es el temor al gasto nocturno. Llull aclara que un modelo de ventilador de techo moderno consume apenas entre 2 y 3 céntimos de euro durante ocho horas de uso continuo.

Por ello, asegura que “no tiene sentido pasar calor” ni programar el aparato para que se apague a mitad de la noche pensando en la factura de la luz.

¿Cuáles son los errores más comunes al intentar ahorrar en la factura eléctrica?

Entre las prácticas incorrectas que el técnico pide evitar en sus publicaciones de YouTube e Instagram destacan: