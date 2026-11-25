El método permite advertir si el hielo llegó a derretirse y luego volvió a congelarse.

Antes de cerrar la puerta y salir de vacaciones, hay un truco sencillo que puede ayudar a detectar si hubo un corte de luz prolongado mientras la casa estaba vacía: colocar una moneda sobre un recipiente con agua congelada dentro del freezer.

El método permite advertir si el hielo llegó a derretirse y luego volvió a congelarse, una señal de que el electrodoméstico pudo haber perdido frío durante varias horas.

Esto es importante porque un corte de energía puede afectar la conservación de los alimentos y favorecer la proliferación de microorganismos que provocan enfermedades.

Cómo hacer el truco de la moneda en el freezer antes de salir de vacaciones

El procedimiento es simple y solo requiere un recipiente pequeño, agua y una moneda. Para prepararlo, hay que seguir estos pasos:

Llenar una taza o un recipiente pequeño con agua. Colocarlo en el freezer hasta que el agua se congele por completo. Una vez que se forme un bloque de hielo, apoyar una moneda sobre la superficie. Dejar el recipiente dentro del congelador durante el tiempo que dure el viaje.

Al regresar, alcanza con revisar dónde quedó la moneda para tener una primera señal de lo que pudo haber ocurrido.

Cómo hacer el truco de la moneda en el freezer antes de salir de vacaciones. ChatGPT.

Qué significa la posición de la moneda cuando volvés a casa

La ubicación de la moneda permite interpretar si el hielo pudo haberse derretido durante la ausencia:

Si permanece en la superficie, es una señal de que el hielo no llegó a descongelarse de manera significativa.

Si quedó en el medio del bloque , puede indicar que hubo un descongelamiento parcial.

Si llegó al fondo del recipiente, es posible que el hielo se haya derretido por completo y que luego el agua volviera a congelarse cuando se restableció la electricidad.

Este truco funciona como una señal de alerta, pero tiene una limitación importante: no permite determinar cuánto tiempo estuvo cortada la luz ni a qué temperatura llegaron los alimentos. Por eso, no reemplaza la revisión de cada producto ni el uso de un termómetro para electrodomésticos.

Qué hacer con los alimentos del freezer si hubo un corte de luz

La seguridad de los alimentos depende de cuánto tiempo estuvieron expuestos a temperaturas inadecuadas.

Según las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), un freezer lleno puede conservar la temperatura durante unas 48 horas si permanece cerrado, mientras que uno que está a medio llenar puede mantenerla durante aproximadamente 24 horas.

Cuando vuelve la electricidad, es importante revisar los alimentos uno por uno. Los productos que todavía conservan cristales de hielo o se encuentran a una temperatura inferior a los 5 °C pueden volver a congelarse sin peligro, de acuerdo con las recomendaciones del organismo.

En cambio, si un alimento se descongeló por completo y existen dudas sobre cuánto tiempo permaneció fuera de la temperatura adecuada, lo más seguro es descartarlo. No alcanza con comprobar su olor, color o aspecto: un producto puede estar contaminado aunque no presente cambios visibles.