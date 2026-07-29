Papa blanca o papa amarilla: cuál es la diferencia y cuál recomiendan comer.

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En Colombia, la discusión entre papa blanca y papa amarilla volvió a tomar fuerza por las recomendaciones de nutricionistas y cocineros sobre cuál conviene usar en sopas, purés, fritos y platos típicos. Aunque ambas son muy populares en plazas de mercado y supermercados, no tienen exactamente las mismas características.
La diferencia principal está en el tipo de almidón, la textura y algunos nutrientes presentes en cada variedad. Por eso, elegir una u otra depende más del plato que se va a preparar y de las necesidades alimenticias de cada persona que de una supuesta superioridad absoluta.
¿Qué diferencia hay entre la papa blanca y la papa amarilla?
La papa blanca suele tener una pulpa más clara, textura firme y mayor contenido de agua. En Colombia es común encontrar variedades que mantienen mejor su forma durante la cocción.
La papa amarilla, en cambio, tiene una pulpa más cremosa y un color más intenso gracias a la presencia de carotenoides naturales. Al cocinarse, tiende a deshacerse con mayor facilidad y desarrolla una textura suave y mantecosa.
¿Cuál papa tiene más nutrientes?
Las dos aportan carbohidratos, fibra, vitamina C, potasio y pequeñas cantidades de proteínas. Sin embargo, la papa amarilla suele contener más carotenoides, compuestos relacionados con la salud visual y la acción antioxidante.
La diferencia nutricional existe, pero no es tan grande como para considerar una “mala” y la otra “buena”. Lo importante es incluir variedad de alimentos y controlar la cantidad consumida.
¿Cuál recomiendan comer los nutricionistas?
Los nutricionistas recomiendan priorizar la preparación sobre el color de la papa. Una papa blanca cocida o al horno puede ser más saludable que una papa amarilla frita en abundante aceite.
La mejor elección suele ser:
- cocida,
- al vapor,
- asada,
- o en preparaciones con poca grasa y poca sal.
Para personas con diabetes o que deben controlar el índice glucémico, se aconseja acompañar la papa con proteína y verduras para disminuir el impacto del azúcar en sangre.
¿La papa amarilla es mejor para hacer puré?
Sí. Por su mayor contenido de almidón y su textura cremosa, la papa amarilla es la favorita para purés, cremas y masas suaves. Requiere menos mantequilla o leche para lograr una consistencia sedosa.
En muchas regiones de Colombia se usa para puré casero, ajiaco espeso y otras preparaciones tradicionales donde se busca una textura más untuosa.
¿La papa blanca sirve mejor para sopas y guisos?
Generalmente sí. La papa blanca conserva mejor su forma durante la cocción prolongada, por lo que funciona muy bien en sopas, sudados, sancochos y guisos.
Esa firmeza evita que el caldo se vuelva demasiado espeso y permite obtener trozos definidos en el plato.
¿Cuál papa es mejor para freír?
Depende del resultado que se quiera obtener. La papa blanca suele quedar más crocante por fuera y firme por dentro, mientras que la amarilla ofrece un interior más suave y cremoso.
Para papas fritas tipo casero, muchos cocineros prefieren variedades blancas por su menor humedad.