La papa es uno de los alimentos más consumidos en los hogares.

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En Colombia, la discusión entre papa blanca y papa amarilla volvió a tomar fuerza por las recomendaciones de nutricionistas y cocineros sobre cuál conviene usar en sopas, purés, fritos y platos típicos. Aunque ambas son muy populares en plazas de mercado y supermercados, no tienen exactamente las mismas características.

La diferencia principal está en el tipo de almidón, la textura y algunos nutrientes presentes en cada variedad. Por eso, elegir una u otra depende más del plato que se va a preparar y de las necesidades alimenticias de cada persona que de una supuesta superioridad absoluta.

¿Qué diferencia hay entre la papa blanca y la papa amarilla?

La papa blanca suele tener una pulpa más clara, textura firme y mayor contenido de agua. En Colombia es común encontrar variedades que mantienen mejor su forma durante la cocción.

La papa amarilla, en cambio, tiene una pulpa más cremosa y un color más intenso gracias a la presencia de carotenoides naturales. Al cocinarse, tiende a deshacerse con mayor facilidad y desarrolla una textura suave y mantecosa.

¿Cuál papa tiene más nutrientes?

Las dos aportan carbohidratos, fibra, vitamina C, potasio y pequeñas cantidades de proteínas. Sin embargo, la papa amarilla suele contener más carotenoides, compuestos relacionados con la salud visual y la acción antioxidante.

La diferencia nutricional existe, pero no es tan grande como para considerar una “mala” y la otra “buena”. Lo importante es incluir variedad de alimentos y controlar la cantidad consumida.

Papa blanca o papa amarilla: cuál es la diferencia y cuál recomiendan comer.

¿Cuál recomiendan comer los nutricionistas?

Los nutricionistas recomiendan priorizar la preparación sobre el color de la papa. Una papa blanca cocida o al horno puede ser más saludable que una papa amarilla frita en abundante aceite.

La mejor elección suele ser:

cocida,

al vapor,

asada,

o en preparaciones con poca grasa y poca sal.

Para personas con diabetes o que deben controlar el índice glucémico, se aconseja acompañar la papa con proteína y verduras para disminuir el impacto del azúcar en sangre.

¿La papa amarilla es mejor para hacer puré?

Sí. Por su mayor contenido de almidón y su textura cremosa, la papa amarilla es la favorita para purés, cremas y masas suaves. Requiere menos mantequilla o leche para lograr una consistencia sedosa.

En muchas regiones de Colombia se usa para puré casero, ajiaco espeso y otras preparaciones tradicionales donde se busca una textura más untuosa.

¿La papa blanca sirve mejor para sopas y guisos?

Generalmente sí. La papa blanca conserva mejor su forma durante la cocción prolongada, por lo que funciona muy bien en sopas, sudados, sancochos y guisos.

Esa firmeza evita que el caldo se vuelva demasiado espeso y permite obtener trozos definidos en el plato.

¿Cuál papa es mejor para freír?

Depende del resultado que se quiera obtener. La papa blanca suele quedar más crocante por fuera y firme por dentro, mientras que la amarilla ofrece un interior más suave y cremoso.

Para papas fritas tipo casero, muchos cocineros prefieren variedades blancas por su menor humedad.