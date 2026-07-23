Lo dicen los mejores chefs del mundo: “La tortilla perfecta lleva 6 papas, 6 huevos y 1 cebolla” Fuente: Shutterstock

La tortilla de papas es un ícono de la tradición culinaria española y, a pesar de su aparente sencillez, existen diversas interpretaciones. La controversia más prominentemente discutida se centra en la inclusión de la cebolla y en si esta debe ser parte integral de la preparación.

Mientras ciertos puristas abogan por la receta más clásica que prescinde de este ingrediente, hay quienes consideran que su adición enriquece el paladar y la consistencia del platillo. En este contexto, diversos chefs han compartido sus perspectivas sobre cómo obtener una tortilla verdaderamente equilibrada.

Entre ellos destaca el chef español Nino Redruello, quien reveló su método para elaborarla, junto a un consejo que, a pesar de su simplicidad, tiene la capacidad de transformar por completo el resultado final.

Lo dicen los mejores chefs del mundo: “La tortilla perfecta lleva 6 papas, 6 huevos y 1 cebolla” Fuente: Shutterstock

¿Cuál es la receta de tortilla de papas que aconsejan los chefs?

La recomendación del chef consiste en mezclar todos los ingredientes en frío y permitir que la preparación repose durante unos minutos antes de la cocción. Este procedimiento facilita que los sabores se integren mejor y que la mezcla adquiera mayor consistencia.

Redruello sostiene que la clave radica en conservar una proporción clara y evitar complicar la preparación con pasos superfluos. Su sugerencia se fundamenta en una combinación específica: 6 papas, 6 huevos y 1 cebolla.

En Crónica Global, el chef declara: “Soy consciente de que la tortilla de papas original no incluye cebolla, pero la prefiero así. Es cuestión de gustos”. Con esto, resalta que, más allá de la tradición, el resultado final depende del gusto individual.

Incluso aconseja probar una cucharada antes de trasladarla a la sartén. “Si el sabor es lo suficientemente bueno como para disfrutarlo a cucharadas, será una buena tortilla”, afirma el renombrado cocinero.

El impacto del reposo en la tortilla: mejora sabor y textura

El reposo previo tiene un impacto directo en el resultado final, ya que favorece una mejor integración entre el huevo, la papa y la cebolla. Esto se traduce en una tortilla más sabrosa y equilibrada.

Otro beneficio importante es que permite ajustar la preparación antes de cocinarla, ya sea corrigiendo la sal o afinando el sabor general. De esta manera, se reducen errores y se mejora el resultado final.

También ayuda a lograr una textura más uniforme, algo fundamental para que el interior quede cremoso sin perder estructura. La mezcla se vuelve más homogénea y facilita la cocción.

Además, al llegar más asentada a la sartén, la tortilla se cocina de manera más pareja y resulta más fácil de manipular.

Lo dicen los mejores chefs del mundo: “La tortilla perfecta lleva 6 papas, 6 huevos y 1 cebolla” Fuente: Shutterstock

Guía para preparar una deliciosa tortilla de papa

Pelar las papas y proceder a cortarlas en rodajas finas o en cubos pequeños, asegurándose de lograr un tamaño uniforme para garantizar una cocción adecuada.

Cocinarlas en abundante aceite a fuego medio hasta que adquieran ternura, evitando su dorado excesivo a fin de conservar una textura delicada.

Cortar la cebolla en tiras delgadas y agregarla a las papas, permitiendo que se cocine lentamente hasta que esté transparente y perfectamente integrada.

Retirar la preparación, escurrir el aceite y dejar enfriar unos minutos antes de proceder.

Batir los huevos en un recipiente amplio e incorporar la mezcla de papas y cebolla, asegurando una correcta integración de todos los ingredientes.

Permitir que repose unos minutos para que los sabores se asienten y la mezcla obtenga mayor consistencia.

Verter todo en una sartén caliente con un poco de aceite y cocinar a fuego medio, supervisando la cocción de la base.

Dar vuelta la tortilla utilizando un plato y cocinar del otro lado hasta alcanzar el grado de cocción deseado.

Consejos del chef Nino Redruello para una tortilla perfecta

El chef Nino Redruello, además de su receta preferida, menciona que el tipo de papa utilizado también influye en el resultado final de la tortilla. Propone que las papas de textura harinosa son ideales para absorber mejor los sabores y aportar una consistencia cremosa al plato. De esta manera, al seleccionar el ingrediente adecuado, los cocineros pueden lograr una experiencia gastronómica más rica.

Redruello también destaca la importancia de servir la tortilla a una temperatura templada. Esto realza los sabores y mejora la experiencia al degustarla. Asegura que disfrutar de una tortilla bien hecha es un arte que refleja la dedicación y el cuidado en cada paso del proceso de preparación.