Ver circular un auto con tela roja atada en la parte trasera o colgando de una ventana es una imagen habitual en varios países de América Latina, como Colombia.

Aunque muchos creen que se trata de una costumbre, en realidad es una señal que busca advertir al resto de los conductores.

Su presencia está relacionada con el transporte de cargas y, en algunas legislaciones de tránsito, su uso incluso es obligatorio. Por esta razón, es de suma importancia conocer qué significa para evitar maniobras peligrosas y mejorar la seguridad vial.

Qué significa llevar una tela roja en un coche en movimiento

La tela roja cumple la función de advertir que el vehículo transporta una carga que excede el largo habitual de la carrocería , especialmente en la parte trasera.

La tela roja cumple la función de advertir que el vehículo transporta una carga que excede el largo habitual de la carrocería, especialmente en la parte trasera. (Imagen generada con IA) ChatGPT

Su objetivo es alertar a los demás conductores para que identifiquen el riesgo con anticipación y mantengan una distancia prudente al circular.

Es frecuente verla cuando se trasladan:

Tubos o caños de gran longitud.

Escaleras y materiales de construcción.

Muebles u objetos voluminosos.

Cualquier carga que sobresalga de la parte trasera del vehículo.

Para qué sirve esta señal de tránsito y por qué es importante

La principal función de esta señal es reducir el riesgo de accidentes . Si la carga sobresale y no está correctamente señalizada, otros conductores podrían advertirla demasiado tarde.

Por ese motivo, distintas normas de tránsito en América Latina establecen que los objetos que exceden el largo del vehículo deben ser visibles para quienes circulan detrás.

En países como Colombia, por ejemplo, la legislación dispone que durante el día se utilice un paño rojo y, durante la noche, una luz roja o un elemento reflectante para indicar la presencia de la carga.

Cómo debe colocarse la tela roja para señalizar una carga

Para que cumpla su función, la tela debe instalarse en el extremo de la carga que sobresale y permanecer completamente visible durante el recorrido.

Aunque las características pueden variar según la normativa de cada país, generalmente se recomienda utilizar una tela de color rojo intenso y de un tamaño suficiente para ser vista a distancia.

Además de colocar la señal, también es fundamental asegurar correctamente la carga antes de salir. Una buena sujeción y una correcta señalización ayudan a prevenir incidentes y contribuyen a una circulación más segura para todos los usuarios de la vía.