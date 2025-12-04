Aerolíneas Argentinas se renueva y anunció la compra de 18 aviones de última generación que traerán múltiples beneficios: mayor capacidad de pasajeros, menor costo operativo y mayor competitividad.

Desde un comunicado, la aerolínea bandera argentina ya anunció cuáles serán los modelos elegidos para reforzar su flota. Se trata de aeronaves de las empresas Boeing y Airbus, cuyas naves ya componen el servicio actual.

La renovación de la flota: eficiencia y sostenibilidad al frente

La flota actual de Aerolíneas Argentinas, compuesta principalmente por aeronaves Airbus y Boeing, se verá potenciada con estas 18 nuevas unidades adquiridas mediante leasing operativo.

Tanto la compañía como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo confirmaron. “Por primera vez desde su estatización, va a incorporar 18 nuevos aviones a su flota utilizando exclusivamente fondos propios. Es decir, sin recurrir a recursos de los pagadores de impuestos”, dijo el vocero.

Airbus 330NEO. Foto: Airbus

Esta adquisición representa un salto en capacidad operativa, con una inversión adicional de más de u$s 65 millones en asientos premium y sistemas de conectividad a bordo.

Estos aviones no solo amplían la oferta de asientos en rutas clave, sino que consolidan una flota más rentable y ecológica, alineada con estándares globales de aviación sostenible.

Los nuevos modelos de aviones de Aerolíneas Argentinas

En un comunicado, la compañía que dirige Fabián Lombardo especificó cuáles serán los nuevos modelos de aviones que adquirirán:

4 aviones Airbus 330 NEO





Aviones de última generación con un elevado grado de similitud técnica y operativa con los actuales Airbus A330-200ceo (la flota actual del fuselaje ancho de Aerolíneas Argentinas).

Disminución del consumo de combustible de aproximadamente el 9 % respecto al A330ceo.

Costo operativo por asiento cerca de un 20 % inferior en comparación con el A330ceo.

Aumento significativo en la cantidad de pasajeros, pasando de los 267 asientos de los A330-200 actuales a 305 plazas.

Total comunalidad (permiso de operar) de pilotos con el resto de la familia A330

Mayor volumen de carga útil en bodega, ideal para potenciar rutas de alto tráfico internacional.

14 Boeing 737 MAX: 2 Max 8, 4 Max 9 y 8 Max 10

Boeing 737 MAX. Foto: Boeing.

Aviones de mayor tamaño y tecnología avanzada, con configuraciones de cabina flexibles que van desde 179 pasajeros (disposición de baja densidad) hasta 212 pasajeros (configuración de alta densidad).

Elevado grado de similitud y compatibilidad técnica con los Boeing 737 MAX 8 que ya operan en la flota actual.

Plena comunalidad de pilotos en toda la familia Boeing 737 (los mismos habilitados pueden volar cualquier variante).

Reducción del consumo de combustible por vuelo de entre 7 % y 10 % respecto al Boeing 737-800.

Costos operativos más bajos: entre 1 % y 4 % menos por vuelo y cerca de un 20 % inferior por asiento (CASK).

El MAX 9 habilita de forma eficiente rutas hacia el Caribe y Centroamérica, mientras que el MAX 10 ofrece mayor capacidad de pasajeros para potenciar la competitividad en los destinos domésticos y regionales más importantes de la compañía.